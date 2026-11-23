En el plano jurídico, los vecinos sostuvieron que la reforma "contraviene el principio de no regresión ambiental consagrado en el artículo 41 de la Constitución Nacional, el artículo 28 de la Constitución Provincial, la Ley General del Ambiente y el Acuerdo de Escazú, así como el derecho a la información y a la consulta pública previa". A fin de revertir la medida y restablecer el texto original de la Ley 14.488/12, los integrantes de la organización impulsaron diversas acciones administrativas y parlamentarias, además de lanzar una junta de firmas digital para sumar adhesiones comunitarias.

Detallaron que elevaron un pedido de información al Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, para que aclaren "si habían tomado alguna resolución respecto de estos artículos que atentan contra la reserva, y se están haciendo presentaciones en la Legislatura bonaerense para que se formalice la derogación de los artículos 1° bis y 1° ter incluidos en la Ley 14.488 por medio de la Ley de Presupuesto 15.557, porque ponen en riesgo la Reserva Natural".