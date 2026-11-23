Aseguran que a través de la Ley de Presupuesto -sancionada y promulgada hace un año0- se modificó el régimen legal del predio ubicado en el partido de Esteban Echeverría.
Los integrantes de la Asociación Vecinos de Laguna de Rocha solicitaronó la derogación del artículo 112 de la Ley 15.557 de Presupuesto de Gastos y Recursos de la Administración Provincial 2026, que incluyó dos nuevos artículos en la Ley 14.488/12 que modifican el régimen legal de la Reserva Natural Integral y Mixta Laguna de Rocha del partido de Esteban Echeverría.
Según advirtió la entidad ambientalista, la norma original de 2012 delimitó con precisión las parcelas y márgenes de arroyos que integran el área protegida y le otorgó la máxima categoría de resguardo contemplada en la legislación bonaerense, estatus que fuera ratificado oportunamente por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires a través del fallo 72.760. Sin embargo, los cambios sancionados el 26 de noviembre de 2025 y promulgados y publicados en el Boletín Oficial el 15 de diciembre de 2025 dentro de la ley presupuestaria "se aprobaron sin tratamiento específico en la Comisión de Ambiente ni instancias de participación ciudadana".
El reclamo puntualiza dos objeciones sobre las modificaciones incorporadas. "En primer término, el nuevo artículo 1° bis faculta al Poder Ejecutivo a precisar la delimitación del predio mediante un mapa oficial. Para la organización vecinal, al no exigir explícitamente que dicha cartografía respete las parcelas detalladas en la ley vigente, se habilita la posibilidad de redefinir los bordes del humedal bajo criterios administrativos o presiones inmobiliarias derivadas de su cercanía con la Autopista Riccheri, poniendo en riesgo bañados, pastizales hidrófilos, bosques ribereños y zonas inundables", señalaron.
En segundo lugar, "el artículo 1° ter (por tercero) subdivide el interior de la reserva en tres sectores, intangible, de amortiguación y experimental, una clasificación propia de las Reservas de Uso Múltiple prevista en la Ley 10.907 que difiere de la figura de Reserva Integral. Desde la asociación alertaron que la creación de un área experimental permitiría autorizar intervenciones o explotaciones sobre el medio natural, exponiendo a la tala a los bosques de eucaliptos, casuarinas y talas situados en inmediaciones del Hogar Escuela Evita y la Autopista Riccheri, además de afectar la biodiversidad y el hábitat de aves migratorias en un humedal estratégico de la cuenca Matanza-Riachuelo", agregaron. En ese sentido, destacaron que "la Laguna de Rocha y sus bosques son el único ecosistema protegido de Esteban Echeverría y el más extenso de la Cuenca Matanza-Riachuelo".
En el plano jurídico, los vecinos sostuvieron que la reforma "contraviene el principio de no regresión ambiental consagrado en el artículo 41 de la Constitución Nacional, el artículo 28 de la Constitución Provincial, la Ley General del Ambiente y el Acuerdo de Escazú, así como el derecho a la información y a la consulta pública previa". A fin de revertir la medida y restablecer el texto original de la Ley 14.488/12, los integrantes de la organización impulsaron diversas acciones administrativas y parlamentarias, además de lanzar una junta de firmas digital para sumar adhesiones comunitarias.
Detallaron que elevaron un pedido de información al Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, para que aclaren "si habían tomado alguna resolución respecto de estos artículos que atentan contra la reserva, y se están haciendo presentaciones en la Legislatura bonaerense para que se formalice la derogación de los artículos 1° bis y 1° ter incluidos en la Ley 14.488 por medio de la Ley de Presupuesto 15.557, porque ponen en riesgo la Reserva Natural".