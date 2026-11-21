Como informó este medio el último lunes, la reparación del puente significa que no se utilicen 16 de los 27 kilómetros de una de las dos vías del ramal (la ascendente, o vía 1), en la que ha avanzado la vegetación y el depósito de basura. En la única que se utiliza en ambos sentidos, los pastizales, cañaverales y ramas de árboles se mantienen limitados, a costa de un roce permanente con el material ferroviario, desde cuyo interior se perciben fuertes golpes, que hace las veces de una desmalezadora.

La reparación de la mitad del puente -resta ahora la otra mitad- incluyó la reparación de los tramos metálicos y apoyos; adecuación de vía y aproximaciones; implementación de contrarrieles; reconstrucción de muro guardabalastos; tratamiento de fisuras y anticorrosivo.

Iniciada el 26 de enero, iba a durar hasta el 28 de marzo. Pero ese día fue extendida hasta el 10 de julio, cuando se la prorrogó hasta el 17 de octubre, en lo que pareció un juego de números: del 10/7 al 17/10. Ahí se dispuso una nueva fecha de culminación, el jueves último, que no se cumplió. Se ignora si las postergaciones se debió a problemas de la contratista, o al atraso de pagos por parte del Estado, situación esta última que afecta a muchas obras ferroviarias, que terminan excediendo los plazos previstos, como el caso de la renovación de la vía única entre Las Heras y Lobos de la Línea Sarmiento.

Esta semana, como viene ocurriendo todo el año, se cancelaron trenes en 4 de los 7 días de la semana. Además de la citada de este sábado, el domingo afectó al primer tren del día: el que debía salir de Temperley a las 6.40 y de Haedo a las 8.20. Y tanto el martes como el viernes, el que debía partir de Temperley 11.36 y de Haedo a las 13.35. El martes fue por un tren interno de la Línea Sarmiento.

Pero el viernes, literalmente la cancelación fue por un tren interno nuevamente de la Línea Sarmiento.... que no circuló. Formado por una máquina y un coche de pasajeros, tras salir del Depósito Haedo, llegó a la altura de la plataforma de la estación, donde estuvo detenidos 20 minutos, hasta que retrocedió para volver al punto de partida. Se desconoce si lo ocurrido fue por el vencimiento del horario de los trabajadores ferroviarios -tendría que haber partido 10.30 y se demoró una hora- o porque las cabinas de señales de San Justo y Tablada se quedaron sin personal por falta de los relevos.

El ramal Temperley-Haedo es el único transversal del Area Metropolitana de Buenos Aires, y descomprimiría los servicios de las líneas Sarmiento y Roca -a los que conecta- y el Belgrano Sur, al que cruza. Pero su paupérrima frecuencia, de un servicio cada 3 horas 20 minutos, ya que hay una sola formación circulando y las constantes cancelaciones, a raíz de que se prioriza la circulación de trenes de carga e internos, ha provocado que muy pocos pasajeros lo usen.

Y los que lo hacen son los cartoneros, que lo utilizan desde donde residen, las paradas Kilómetro 34 e Intendente Pedro Pablo Turner, en el partido de Lomas de Zamora, desde donde salen con sus carros vacíos para bajar en San Justo, Ingeniero Brian y especialmente en San Justo, reunirlos con materiales que se descartan y regresar a sus hogares, aunque desconociendo la hora en que lo pueden hacer, a tal punto que han llegado a pernoctar en esos lugares, ante la cancelación del último servicio