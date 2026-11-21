La vía tapada por la maleza por la que pensaban hacer circular las máquinas, en inmediaciones de la estación Tablada, junto a la Villa Los Vagones.
La vía que no se usa, pero que debe rehabilitarse, utilizada como estacionamiento, junto a la parada Kilómetro 34.
La vía ya colocada en el puente sobre el Río Matanza, por la que iban a circular las locomotoras este sábado.
El lugar de Tablada, a continuación del paso a nivel de la avenida Crovara, en direccióin a Haedo, desde donde los trenes circulan por las dos vías.
Correspondiente a una de sus dos vías sobre el Río Matanza. Se inició el 26 de enero e iba a estar concluida el 28 de marzo. Luego se extendió hasta el 10 de julio, seguidamente hasta el 17 de octubre, y finalmente hasta el último jueves, momento a partir del cual desaparecieron las precisiones.
La interminable obra de reparación de la mitad del puente sobre el Río Matanza del ramal Temperley-Haedo de la Línea General Roca (LGR) de Trenes Argentinos, pasó a no tener plazo de finalización: luego de que tras su inicio el 26 de enero se anunciaran cuatro fechas de finalización -el 28 de marzo, el 10 de julio, el 17 de octubre y el 19 de noviembre- vencida la última, ya no hay precisiones ni en la Aplicación ni en la página web sobre cuándo concluirá, aunque efectivamente se completó, aunque resta un importante punto.
Mientras que el domingo pasado había un pequeño tramo de vía instalado en el puente, en los días siguientes se lo completó, aunque no se hizo la prueba de que una máquina circulara por ella, algo indispensable para librarla al servicio. El día elegido fue este sábado, para lo cual se canceló el segundo tren del día -sobre un total de cuatro- que debía salir de Temperley a las 9.20 y de Haedo a las 11.
Según distintos testimonios obtenidos por este medio, dos máquinas circularon desde Temperley hasta Tablada por la única vía que se viene utilizando, con el objetivo de llegar por la vía sin uso desde el 26 de enero desde allí hasta el puente, ubicado entre las paradas Intendente Pedro Pablo Turner y Agustín de Elía, en el límite entre los partidos de Lomas de Zamora y La Matanza.
Pero en ese punto, se comprobó algo que conocen los ferroviarios que trabajan en el ramal y los pasajeros que utilizan los escasos trenes que los ramales: la cantidad de maleza sobre la vía, desaconsejaba avanzar, y ante la alternativa de que surgiera algún inconveniente que provocara la cancelación de los dos trenes restantes, se optó por el regreso de las locomotoras a Temperley, luego de varios minutos de intercambio de opiniones. Literalmente, fue una "prueba no superada", y los directivos de la empresa Copimex, a cargo de la obra, y los fotógrafos que fueron al lugar para registrar el momento "histórico" se encontraron con que fue pospuesto sin fecha.
Como informó este medio el último lunes, la reparación del puente significa que no se utilicen 16 de los 27 kilómetros de una de las dos vías del ramal (la ascendente, o vía 1), en la que ha avanzado la vegetación y el depósito de basura. En la única que se utiliza en ambos sentidos, los pastizales, cañaverales y ramas de árboles se mantienen limitados, a costa de un roce permanente con el material ferroviario, desde cuyo interior se perciben fuertes golpes, que hace las veces de una desmalezadora.
La reparación de la mitad del puente -resta ahora la otra mitad- incluyó la reparación de los tramos metálicos y apoyos; adecuación de vía y aproximaciones; implementación de contrarrieles; reconstrucción de muro guardabalastos; tratamiento de fisuras y anticorrosivo.
Iniciada el 26 de enero, iba a durar hasta el 28 de marzo. Pero ese día fue extendida hasta el 10 de julio, cuando se la prorrogó hasta el 17 de octubre, en lo que pareció un juego de números: del 10/7 al 17/10. Ahí se dispuso una nueva fecha de culminación, el jueves último, que no se cumplió. Se ignora si las postergaciones se debió a problemas de la contratista, o al atraso de pagos por parte del Estado, situación esta última que afecta a muchas obras ferroviarias, que terminan excediendo los plazos previstos, como el caso de la renovación de la vía única entre Las Heras y Lobos de la Línea Sarmiento.
Esta semana, como viene ocurriendo todo el año, se cancelaron trenes en 4 de los 7 días de la semana. Además de la citada de este sábado, el domingo afectó al primer tren del día: el que debía salir de Temperley a las 6.40 y de Haedo a las 8.20. Y tanto el martes como el viernes, el que debía partir de Temperley 11.36 y de Haedo a las 13.35. El martes fue por un tren interno de la Línea Sarmiento.
Pero el viernes, literalmente la cancelación fue por un tren interno nuevamente de la Línea Sarmiento.... que no circuló. Formado por una máquina y un coche de pasajeros, tras salir del Depósito Haedo, llegó a la altura de la plataforma de la estación, donde estuvo detenidos 20 minutos, hasta que retrocedió para volver al punto de partida. Se desconoce si lo ocurrido fue por el vencimiento del horario de los trabajadores ferroviarios -tendría que haber partido 10.30 y se demoró una hora- o porque las cabinas de señales de San Justo y Tablada se quedaron sin personal por falta de los relevos.
El ramal Temperley-Haedo es el único transversal del Area Metropolitana de Buenos Aires, y descomprimiría los servicios de las líneas Sarmiento y Roca -a los que conecta- y el Belgrano Sur, al que cruza. Pero su paupérrima frecuencia, de un servicio cada 3 horas 20 minutos, ya que hay una sola formación circulando y las constantes cancelaciones, a raíz de que se prioriza la circulación de trenes de carga e internos, ha provocado que muy pocos pasajeros lo usen.
Y los que lo hacen son los cartoneros, que lo utilizan desde donde residen, las paradas Kilómetro 34 e Intendente Pedro Pablo Turner, en el partido de Lomas de Zamora, desde donde salen con sus carros vacíos para bajar en San Justo, Ingeniero Brian y especialmente en San Justo, reunirlos con materiales que se descartan y regresar a sus hogares, aunque desconociendo la hora en que lo pueden hacer, a tal punto que han llegado a pernoctar en esos lugares, ante la cancelación del último servicio
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