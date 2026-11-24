El diputado provincial e intendente en uso de licencia del distrito, destacó la ampliación de la Ruta 4, la construcción de una nueva estación de trenes y dos pabellones en la universidad local.
El diputado provincial e intendente en uso de licencia de Almirante Brown en uso de licencia Mariano Cascallares, recorrió obras que se ejecutan en el partido, y ratificó la continuidad del plan de infraestructura local en articulación con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. "En nuestro distrito las obras llegaron para quedarse y se seguirán multiplicando", afirmó al evaluar el desarrollo de los trabajos en marcha.
Cascallares contrapuso el ritmo de ejecución local y provincial con lo que calificó como una "parálisis absoluta e inédita de la obra pública nacional" registrada a partir del 10 de diciembre de 2023. En ese sentido, atribuyó el sostenimiento de las intervenciones urbanas a la decisión política y al acompañamiento financiero de la administración bonaerense.
El dirigente mencionó tres obras de gran escala que avanzan en forma conjunta entre la comuna y la provincia: la ampliación de la Ruta Provincial 4 (Camino de Cintura) con nuevas colectoras en Burzaco y Malvinas Argentinas; la nueva estación de trenes en el ramal Plaza Constitución-Alejandro Korn de la Línea General Roca (LGR) entre Burzaco y Longchamps, a la altura de la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNaB); y dos nuevos pabellones con aulas, laboratorios y talleres en el campus de esa casa de altos estudios.
Asimismo, desde el Ejecutivo municipal señalaron que el cronograma incluye frentes de pavimentación, bacheo, mejorado y consolidado de calles, junto con obras hidráulicas destinadas al saneamiento de los barrios Gorriti, Parque Roma y UOCRA, en Glew. Se confirmó además que iniciará junto a la Provincia la renovación integral de la Rotonda El Vapor, en el cruce de las avenidas Monteverde (Ruta 4) y Espora (Ruta 210).