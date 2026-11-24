El dirigente mencionó tres obras de gran escala que avanzan en forma conjunta entre la comuna y la provincia: la ampliación de la Ruta Provincial 4 (Camino de Cintura) con nuevas colectoras en Burzaco y Malvinas Argentinas; la nueva estación de trenes en el ramal Plaza Constitución-Alejandro Korn de la Línea General Roca (LGR) entre Burzaco y Longchamps, a la altura de la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNaB); y dos nuevos pabellones con aulas, laboratorios y talleres en el campus de esa casa de altos estudios.