Oficiaron una misa por estudiante asesinado durante un robo en Temperley

Durante la misa, Tamborino manifestó que la comunidad se encuentra atravesada por este "doloroso episodio" y subrayó que el objetivo de la misa fue, además del consuelo espiritual, "pedir justicia como fuente de paz y fortaleza para su familia". Por su parte, Lugones vinculó el hecho con la realidad que atraviesan los barrios del sur del Conurbano. El obispo ya se había pronunciado el sábado previo, durante la peregrinación diocesana a la Basílica de Luján, donde expuso la gravedad de la situación actual: "Han matado esta semana a un chico en Temperley; entregó todo y lo mataron". En un duro diagnóstico sobre el presente social, el prelado advirtió que "la violencia y la inseguridad campean, es lo que vivimos todos los días".