Rescatan dos llamas y un par de caballos tras operativos en Alejandro Korn y San Vicente

En una serie de intervenciones coordinadas por equipos municipales, fuerzas de seguridad y organizaciones civiles, se logró la liberación de los animales, que eran utilizados para tracción a sangre.
En el marco de la 4ta. Fiesta de Alejandro Korn, el Municipio de San Vicente llevó adelante un operativo que culminó con el secuestro de dos llamas que estaban siendo utilizadas para tracción a sangre como actividad recreativa para uso público, una práctica no permitida. Mientras que gracias a la denuncia de los vecinos, lograron rescatar a otros dos caballos. Las acciones, fundamentadas en el cumplimiento de las normativas vigentes contra el maltrato, permitieron retirar a los ejemplares de situaciones de explotación y garantizarles atención veterinaria inmediata.
El primer operativo tuvo lugar durante una feria realizada en Alejandro Korn, donde inspectores locales detectaron que dos llamas estaban siendo utilizadas para tracción a sangre en el marco de una actividad recreativa de uso público, práctica que se encuentra estrictamente prohibida. Se dio aviso a la Policía Local y a la Policía Bonaerense, interviniendo la Comisaría 2da. de Alejandro Korn y el Comando de Patrullas. El equipo de Bienestar y Protección Animal de la Dirección de Zoonosis trabajó en conjunto con las fuerzas de seguridad para resguardar a los animales. Luego de brindarles la atención veterinaria correspondiente, las llamas quedaron bajo guarda judicial a cargo de la entidad Rescate Equino Cinco Corazones (RECC). Los responsables recibieron la infracción municipal y fueron imputados bajo la Ley Nacional N° 14.346.
Por otra parte, se llevó a cabo un allanamiento en San Vicente motivado por denuncias radicadas ante la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) local por infracciones a la misma normativa nacional. El procedimiento derivó en el secuestro de dos caballos que también eran sometidos a tareas de tracción a sangre. Contó con un despliegue coordinado por el comisario Fermoselle de la Policía Bonaerense, junto a la Policía Rural a cargo de la comisario Daniela Lomanzzo y el Comando de Prevención Rural (CPR) de San Vicente. Al igual que en el caso anterior, el equipo de Zoonosis participó activamente para asegurar la integridad física de los caballos.
El área de Desarrollo Social formó parte del operativo proporcionando asistencia en el lugar. Los equinos rescatados también fueron entregados a la custodia de RECC y permanecen a disposición de la Justicia. Según precisaron desde la institución, se trataba de un potrillo recién nacido, pero que ya estaba con herraduras y preparado para tirar de un carro; y de un caballo adulto que pasaba largos días atado al carro, sin comida ni agua a disposición. Desde la comuna destacaron que las acciones reafirman el compromiso con la protección animal y la promoción de prácticas respetuosas hacia los seres vivos. La articulación entre las denuncias vecinales, la justicia y las áreas operativas municipales continúa siendo el eje central para erradicar la tracción a sangre y garantizar el buen trato animal en todo el distrito.
comentar