Rescatan dos llamas y un par de caballos tras operativos en Alejandro Korn y San Vicente

El área de Desarrollo Social formó parte del operativo proporcionando asistencia en el lugar. Los equinos rescatados también fueron entregados a la custodia de RECC y permanecen a disposición de la Justicia. Según precisaron desde la institución, se trataba de un potrillo recién nacido, pero que ya estaba con herraduras y preparado para tirar de un carro; y de un caballo adulto que pasaba largos días atado al carro, sin comida ni agua a disposición. Desde la comuna destacaron que las acciones reafirman el compromiso con la protección animal y la promoción de prácticas respetuosas hacia los seres vivos. La articulación entre las denuncias vecinales, la justicia y las áreas operativas municipales continúa siendo el eje central para erradicar la tracción a sangre y garantizar el buen trato animal en todo el distrito.