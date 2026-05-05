Instalan puentes peatonales en Almirante Brown

En cuanto a la localización de las obras, se instaló un puente metálico en la intersección de la calle El Picaflor y el arroyo San Francisco, en Rafael Calzada, sustituyendo una antigua estructura de madera, mientras que se colocó otra pasarela en el cruce de Chopin y la Avenida San Javier de la misma localidad. Por otro lado, en el barrio Betharram de Malvinas Argentinas, se habilitó un nuevo paso sobre el arroyo Del Rey en la intersección de las calles Pino y Bradley.