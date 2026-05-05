Instalan puentes peatonales en Almirante Brown

La iniciativa forma parte de un plan de movilidad segura y accesible que contempla el reemplazo de estructuras antiguas por pasarelas metálicas de alta durabilidad. Las obras se concentraron en puntos de Rafael Calzada y Malvinas Argentinas.
El Municipio de Almirante Brown completó la instalación de tres nuevos puentes peatonales con el objetivo de mejorar la accesibilidad y la integración de los barrios, priorizando la seguridad de los peatones que deben cruzar los cursos de agua que atraviesan el distrito. El plan de infraestructura urbana se enfoca en la modernización de los pasos existentes mediante el reemplazo de estructuras de madera por nuevas pasarelas metálicas, las cuales han sido diseñadas bajo estándares de alta durabilidad y bajo mantenimiento.
En cuanto a la localización de las obras, se instaló un puente metálico en la intersección de la calle El Picaflor y el arroyo San Francisco, en Rafael Calzada, sustituyendo una antigua estructura de madera, mientras que se colocó otra pasarela en el cruce de Chopin y la Avenida San Javier de la misma localidad. Por otro lado, en el barrio Betharram de Malvinas Argentinas, se habilitó un nuevo paso sobre el arroyo Del Rey en la intersección de las calles Pino y Bradley.
Desde una perspectiva técnica, el proyecto incluyó el desarrollo de infraestructura complementaria para garantizar la seguridad y la funcionalidad de los accesos. Se ejecutaron rampas para asegurar la movilidad de personas con discapacidad, veredas de hormigón con cordones integrales y pendientes transversales que aseguran el correcto escurrimiento pluvial. Asimismo, se construyeron bases sólidas para el anclaje de las estructuras, cumpliendo con las normativas municipales vigentes de seguridad estructural.
Las tareas se enmarcan en una política sostenida de puesta en valor de los accesos peatonales sobre los arroyos del distrito. Al respecto, desde la Secretaría de Infraestructura local se subrayó que "el objetivo principal es mejorar la conectividad barrial y facilitar el desplazamiento cotidiano de los vecinos, trabajando para el mayor bienestar de toda la comunidad". El programa de mejoras continúa en otros puntos de la comuna, orientándose a fortalecer la transitabilidad a través de infraestructura pública moderna y accesible.
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