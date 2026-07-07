Una fallecida y tres heridos tras incendio de vivienda en Parque Barón

El siniestro ocurrió en una propiedad de Famatina al 500. El avance generalizado de las llamas provocó la destrucción total de tres ambientes. Hay profunda consternación entre los vecinos de la zona.
Una mujer murió y otras tres personas debieron ser trasladadas de urgencia con heridas de diversa consideración como consecuencia de un voraz incendio registrado en Parque Barón, partido de Lomas de Zamora. La magnitud del siniestro, que destruyó casi por completo las instalaciones de la vivienda, requirió un masivo despliegue de las fuerzas de seguridad y de los servicios de emergencia médica locales.
El trágico episodio se desencadenó minutos antes de las 4 de la mañana del domingo en una propiedad de Famatina al 500, entre Iparraguirre y Bustos, y el fuego se propagó rápidamente. Las causas permanecen bajo investigación, sospechándose de un desperfecto eléctrico o de una situación relacionada a artefactos de calefacción. La velocidad del avance de las llamas y las densas columnas de humo generaron escenas de pánico y desesperación entre los habitantes de la cuadra. Muchos vecinos se despertaron abruptamente debido al olor a quemado y a los ruidos de la estructura cediendo, por lo que dieron aviso inmediato al sistema de alertas.
Ante la gravedad de la situación, se montó un operativo cerrojo en la vía pública. En el lugar trabajaron coordinadamente cinco dotaciones que sumaron un total de 20 efectivos de los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora, bajo las directivas del comandante general Gustavo Liuzzi. Asimismo, se sumaron de forma activa cuadrillas de Defensa Civil, personal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y ambulancias del servicio 107 de Emergencias Lomas. El siniestro tuvo el peor desenlace para una de las moradoras. Una mujer que se encontraba descansando en el interior de la finca no logró ser evacuada a tiempo por los rescatistas y falleció en el lugar. Las primeras estimaciones indican que el deceso se produjo a raíz de una severa intoxicación con monóxido de carbono combinada con graves quemaduras.
Por su parte, los profesionales sanitarios asistieron y trasladaron de inmediato hacia un centro de salud de la zona a otras tres personas afectadas por el fuego y el humo, quienes presentaban lesiones de distinta gravedad. El estado de salud actual de los heridos se mantiene bajo reserva. En lo que respecta a las pérdidas materiales, se verificó la destrucción total de al menos tres de los ambientes principales de la vivienda. Peritos del cuerpo de Bomberos de la Policía Bonaerense trabajaron sobre los restos de la mampostería para establecer el origen del foco ígneo.
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