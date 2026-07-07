Una fallecida y tres heridos tras incendio de vivienda en Parque Barón

Ante la gravedad de la situación, se montó un operativo cerrojo en la vía pública. En el lugar trabajaron coordinadamente cinco dotaciones que sumaron un total de 20 efectivos de los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora, bajo las directivas del comandante general Gustavo Liuzzi. Asimismo, se sumaron de forma activa cuadrillas de Defensa Civil, personal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y ambulancias del servicio 107 de Emergencias Lomas. El siniestro tuvo el peor desenlace para una de las moradoras. Una mujer que se encontraba descansando en el interior de la finca no logró ser evacuada a tiempo por los rescatistas y falleció en el lugar. Las primeras estimaciones indican que el deceso se produjo a raíz de una severa intoxicación con monóxido de carbono combinada con graves quemaduras.