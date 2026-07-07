Lanzaron el programa Salud Mental y Consumos Problemáticos en Comunidad

Por su parte, Calmels resaltó que "además de los cambios en la sociedad a nivel mundial, en los últimos años, en la Argentina la situación de pobreza y sufrimiento cotidiano al que está sometido nuestro pueblo tienen una relación directa con el aumento de padecimientos en el campo de la salud mental, por eso a la vez que producimos las transformaciones necesarias en nuestros sistemas de salud pública es importante que hagamos una lectura pública de que hay parte de estos sufrimientos a los que jamás vamos a renunciar si acompañar y cuidar, que tienen que ver con el empeoramiento de las condiciones de vida de los argentinos vinculados a las políticas estructurales del gobierno de Javier Milei".