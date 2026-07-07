Lanzaron el programa Salud Mental y Consumos Problemáticos en Comunidad

Prevé la atención en 40 Centros Integrales de Salud, la incorporación de 125 profesionales y la construcción de un área de internación específica en el Hospital de Llavallol.
El Municipio de Lomas de Zamora lanzó el programa Salud Mental y Consumos Problemáticos en Comunidad, que establece una serie de líneas de acción e intervención territorial diseñadas para brindar acompañamiento, diagnóstico y tratamiento a pacientes que atraviesan afecciones psíquicas o cuadros de adicción. La presentación estuvo encabezada por el intendente Federico Otermín, acompañado por la subsecretaria de Salud Mental de la Provincia de Buenos Aires, Julieta Calmels; la jefa de Gabinete comunal, Sol Tischik; y la secretaria de Salud, Luciana Angueira. Participaron directores de hospitales de la región, administradores de los Centros Integrales de Salud (CIS) y equipos técnicos de las áreas de Educación, Desarrollo Social, Niñez, Justicia y Seguridad.
El programa articula una red de contención descentralizada para dar respuesta a la demanda creciente en el área de salud mental. Contempla un servicio de atención psicológica que incluye a 125 profesionales, con cobertura en los 40 Centros Integrales de Salud y la construcción de un área de internación psiquiátrica de gestión local en el Hospital de Llavallol. Además, abarca la atención profesional a los barrios y diferentes dispositivos para acompañar a los jóvenes que constituyen un segmento crítico en relación a esta temática. Durante el acto, las autoridades comunales señalaron que la salud mental constituye un eje social prioritario para la gestión local, orientando los recursos municipales a mitigar los indicadores de vulnerabilidad actuales.
Otermín señaló que "esta pesadilla que nos toca vivir va a pasar y estamos convencidos de que, además de sufrir, algo tenemos que aprender, por eso como intendente, en representación del Gobierno de la Comunidad, decidimos abrazar a nuestra gente y mitigar tanto dolor y tanta angustia sumando nuestras capacidades para acompañar a quienes sufren y poder construir un futuro mejor".
Por su parte, Calmels resaltó que "además de los cambios en la sociedad a nivel mundial, en los últimos años, en la Argentina la situación de pobreza y sufrimiento cotidiano al que está sometido nuestro pueblo tienen una relación directa con el aumento de padecimientos en el campo de la salud mental, por eso a la vez que producimos las transformaciones necesarias en nuestros sistemas de salud pública es importante que hagamos una lectura pública de que hay parte de estos sufrimientos a los que jamás vamos a renunciar si acompañar y cuidar, que tienen que ver con el empeoramiento de las condiciones de vida de los argentinos vinculados a las políticas estructurales del gobierno de Javier Milei".
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