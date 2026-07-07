Trabajos de limpieza en el Arroyo del Rey

También se realizaron trabajos de zanjeo, corte de pasto, podas correctivas y despeje lumínico, orientados a mejorar la visibilidad y la seguridad general de la traza pública intervenida. Asimismo, se intervino la infraestructura comunitaria con la puesta en valor de la plazoleta local y el reacondicionamiento del Potrero de la Comunidad. Y en el Centro Integral de Salud del barrio, se hizo una huerta comunitaria destinada a promover la agroecología y la soberanía alimentaria familiar. Y promotores ambientales efectuaron una campaña de difusión puerta a puerta para concientizar a los vecinos sobre la correcta gestión de los residuos. Asimismo, se inauguró un Punto Ribereño, un espacio para el esparcimiento de las familias.