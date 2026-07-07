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Trabajos de limpieza en el Arroyo del Rey

Encabezada por el intendente Federico Otermín, incluyó la erradicación de microbasurales, la plantación de árboles y la creación de una huerta comunitaria.

La Secretaría de Ambiente de Lomas de Zamora, llevó a cabo una nueva Jornada Ambiental de la Comunidad en Llavallol. El operativo se efectuó en la Avenida del Rey entre Dávila, Cuyo y Melber y apuntó al saneamiento del entorno urbano, la mitigación de riesgos ambientales y la recuperación de los espacios públicos mediante el trabajo coordinado entre el Estado local, cooperativas y los propios habitantes del barrio. La actividad contó con la participación del intendente Federico Otermín y su esposa, la ministra de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar, quienes acompañaron a las cuadrillas municipales y a las organizaciones socioambientales en el despliegue territorial.

La jornada estuvo enfocada en el Arroyo del Rey, donde se realizaron tareas de limpieza y la erradicación de microbasurales a cielo abierto. Para consolidar la recuperación de los márgenes del arroyo, se ejecutó una forestación masiva con especies nativas y ribereñas, entre las que se destacó la plantación de ejemplares de ceibo. De acuerdo a los lineamientos técnicos del área de Ambiente, la introducción de esa vegetación autóctona resulta clave para estabilizar las costas y prevenir la erosión del suelo; recomponer la biodiversidad y el ecosistema local; y optimizar el escurrimiento natural de la cuenca fluvial ante contingencias climáticas.

También se realizaron trabajos de zanjeo, corte de pasto, podas correctivas y despeje lumínico, orientados a mejorar la visibilidad y la seguridad general de la traza pública intervenida. Asimismo, se intervino la infraestructura comunitaria con la puesta en valor de la plazoleta local y el reacondicionamiento del Potrero de la Comunidad. Y en el Centro Integral de Salud del barrio, se hizo una huerta comunitaria destinada a promover la agroecología y la soberanía alimentaria familiar. Y promotores ambientales efectuaron una campaña de difusión puerta a puerta para concientizar a los vecinos sobre la correcta gestión de los residuos. Asimismo, se inauguró un Punto Ribereño, un espacio para el esparcimiento de las familias.

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