Encuentro sobre cooperativismo en Adrogué

Participó el diputado provincial Mariano Cascallares, quien sostuvo que el sector es protagonista del desarrollo regional.
En el marco del Día Internacional del Cooperativismo, el municipio de Almirante Brown fue sede de la jornada Acuerdos para el Desarrollo Productivo: Trabajo Asociativo para Construir Soberanía. Desarrollada en la Casa Municipal de la Cultura de Adrogué, tuvo como propósito central consolidar la articulación entre el sector cooperativo, el entramado de pequeñas y medianas empresas (PyMEs) y los municipios para potenciar la producción y la inclusión laboral.
La apertura y el seguimiento de las mesas de debate contaron con el diputado provincial Mariano Cascallares, la jefa de Gabinete comunal, Paula Eichel, y el intendente de San Vicente, Nicolás Mantegazza, junto a legisladores nacionales, provinciales y representantes del sector judicial. Durante el encuentro, los paneles de exposición compartieron experiencias operativas y comerciales orientadas a cuatro sectores de la economía social: la construcción, la industria textil, el reciclado y la producción de alimentos. El debate se centró en el diseño de alianzas estratégicas que fortalezcan el trabajo nacional a partir de una economía basada en el desarrollo local y federal.
Cascallares destacó que las cooperativas operan como protagonistas del desarrollo regional, ya que generan empleo y dinamizan el entramado productivo de las comunidades a partir de la co-gestión con el sector PyME y las administraciones públicas. La organización estuvo a cargo de la Confederación Argentina de Trabajadores Cooperativos Asociados (CONARCOOP), Alimentos Cooperativos y la Fundación Pro Tejer. Expusieron Ramiro Martínez, presidente de CONARCOOP; Julio Fuque, en representación de la Federación de Cooperativas de Trabajo de la República Argentina (FECOOTRA); y Martín Villalba, presidente de la Federación Unión Nacional de Cooperativas Argentinas de Trabajo (FUNCAT).
Además hubo una muestra donde diversas unidades productivas mostraron sus capacidades. En reciclado y gestión de residuos participaron Creando Conciencia, Eco Pioneras, La Unión, San Vicente, Colectivo Ambiental, Reciclado del Doke y Recicladores del Sur. Por el sector textil, expusieron sus manufacturas VTF, Kbrones, Osito Feliz, CTC Paraná, El Nuevo Comienzo, Pachamama y Las Mandarinas. En producción de alimentos y gastronomía, Alimentos Cooperativos, Arraigo, Caracoles y Hormigas, Federación Rural y Café Coop. Y en construcción y vivienda, Cooperar 7 de Mayo, Altas Cimas, Grupo Alfa y Juana Azurduy.
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