Encuentro sobre cooperativismo en Adrogué

La apertura y el seguimiento de las mesas de debate contaron con el diputado provincial Mariano Cascallares, la jefa de Gabinete comunal, Paula Eichel, y el intendente de San Vicente, Nicolás Mantegazza, junto a legisladores nacionales, provinciales y representantes del sector judicial. Durante el encuentro, los paneles de exposición compartieron experiencias operativas y comerciales orientadas a cuatro sectores de la economía social: la construcción, la industria textil, el reciclado y la producción de alimentos. El debate se centró en el diseño de alianzas estratégicas que fortalezcan el trabajo nacional a partir de una economía basada en el desarrollo local y federal.