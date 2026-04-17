Celebrarán los 142 años de Claypole con un amplio despliegue cultural

Conmemorarán la fundación de la localidad de Almirante Brown con tres jornadas de festejos en la Avenida 17 de Octubre. La agenda combina actos institucionales, una fuerte impronta de folklore local y ferias de emprendedores.
Entre este viernes y el domingo el Municipio de Almirante Brown celebrará el 142° aniversario de la fundación de Claypole. La actividad se centrará en las inmediaciones de la histórica estación de trenes, que dio origen y fisonomía a la ciudad a fines del siglo XIX. La historia de Claypole está íntimamente ligada a la llegada del Ferrocarril Sud y la donación de tierras por parte de la familia que dio nombre a la estación. Desde su fundación en 1884, la localidad ha sabido conservar una identidad propia, marcada por el trabajo de sus instituciones intermedias y una vida cultural que hoy se refleja en la variada cartelera de artistas locales que participarán de los festejos.
El cronograma de actividades fue diseñado para resaltar el talento regional y ofrecer un espacio de esparcimiento para las familias. Los festejos se desarrollan sobre la Avenida 17 de Octubre, donde se instalará una feria de emprendedores locales y un patio gastronómico. El viernes, tras el acto institucional a las 15, actuarán el Dúo Paredes-Espinosa, Ingenia- Trashumante, el ballet El Bagual, Luz de Amanecer, Los Sacha Changos, el Ballet Chaquipura, y cierre por del Grupo Naypa-Ballet Irupé. El sábado, desde las 17, La Boina de Don Pedro, La Orquestilik, Sensei y Llamecan Raiquen. Y el domingo a partir de las 15.30, zumba y luego el Ballet Pachamia, Actitud de Barrio y la murga Como suena la Percu. En el cierre, los solistas Axel Benítez y Kevin Leonel.
El diputado provincial Mariano Cascallares remarcó la importancia de la celebración de los aniversarios para fortalecer el tejido social: "Invitamos a las familias a celebrar a la querida localidad de Claypole, integrando a nuestros artistas y el trabajo de los emprendedores que son el motor del distrito". Con 142 años de vida, Claypole reafirma su posición como un centro de referencia en Almirante Brown, donde el pasado ferroviario y el presente de activa participación comunitaria se encuentran para proyectar el futuro de la localidad.