Celebrarán los 142 años de Claypole con un amplio despliegue cultural

Entre este viernes y el domingo el Municipio de Almirante Brown celebrará el 142° aniversario de la fundación de Claypole. La actividad se centrará en las inmediaciones de la histórica estación de trenes, que dio origen y fisonomía a la ciudad a fines del siglo XIX. La historia de Claypole está íntimamente ligada a la llegada del Ferrocarril Sud y la donación de tierras por parte de la familia que dio nombre a la estación. Desde su fundación en 1884, la localidad ha sabido conservar una identidad propia, marcada por el trabajo de sus instituciones intermedias y una vida cultural que hoy se refleja en la variada cartelera de artistas locales que participarán de los festejos.