Inauguraron una base operativa del Grupo de Apoyo Departamental en Ezeiza

En el marco de la inauguración, Granados reafirmó el compromiso del municipio de seguir invirtiendo en recursos tecnológicos y edilicios. Por su parte, el ministro Javier Alonso vinculó este avance con la estrategia integral de seguridad que impulsa el gobernador Axel Kicillof, la cual prioriza el fortalecimiento de las capacidades locales en el Conurbano. "Esta sede representa un avance significativo en el despliegue operativo. Es fundamental que la Policía de la Provincia cuente con bases modernas para que los vecinos y vecinas de Ezeiza se sientan más cuidados y el Estado tenga una mayor capacidad de intervención", señalaron durante el acto oficial.