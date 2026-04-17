Inauguraron una base operativa del Grupo de Apoyo Departamental en Ezeiza

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, y el intendente Gastón Granados encabezaron el acto de apertura. La sede permitirá optimizar el despliegue de esa fuerza en el distrito.
El sistema de seguridad de Ezeiza sumó una pieza estratégica con la inauguración de la nueva base operativa del Grupo de Apoyo Departamental (GAD). El nuevo edificio, diseñado para centralizar el despliegue de esta unidad de fuerzas especiales, fue presentado como un salto cualitativo en la infraestructura de seguridad del municipio y la región. La jornada contó con la presencia del ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, quien destacó que esta obra es fruto de una planificación conjunta entre el gobierno provincial y la gestión que lidera el intendente Gastón Granados.
El GAD es una unidad de asalto y apoyo preparada para intervenir en situaciones de alta complejidad, como allanamientos de riesgo, control de disturbios o custodia de objetivos estratégicos. Con la nueva sede en Ezeiza, se busca no solo reducir los tiempos de respuesta ante emergencias, sino también fortalecer la presencia disuasoria en los barrios. Durante la recorrida por las instalaciones, las autoridades subrayaron que la base cuenta con las comodidades y la logística necesaria para el entrenamiento y el acantonamiento de los efectivos, lo que garantiza una operatividad de 24 horas.
En el marco de la inauguración, Granados reafirmó el compromiso del municipio de seguir invirtiendo en recursos tecnológicos y edilicios. Por su parte, el ministro Javier Alonso vinculó este avance con la estrategia integral de seguridad que impulsa el gobernador Axel Kicillof, la cual prioriza el fortalecimiento de las capacidades locales en el Conurbano. "Esta sede representa un avance significativo en el despliegue operativo. Es fundamental que la Policía de la Provincia cuente con bases modernas para que los vecinos y vecinas de Ezeiza se sientan más cuidados y el Estado tenga una mayor capacidad de intervención", señalaron durante el acto oficial.
La nueva base del GAD se integra a una red de seguridad que en Ezeiza incluye la constante incorporación de patrulleros, cámaras de monitoreo y la formación de nuevos agentes. Según indicaron desde el Ministerio de Seguridad, este tipo de inversiones son clave para consolidar una provincia más segura a través del trabajo articulado con los gobiernos municipales. Con esta apertura, Ezeiza ratifica su perfil como un distrito con una fuerte impronta de gestión estatal en materia de prevención del delito, blindando su territorio con fuerzas especializadas de respuesta inmediata.