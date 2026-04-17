Desbaratan una banda que cometió un violento asalto en Monte Grande

La Policía de la provincia de Buenos Aires logró la detención de seis personas acusadas de integrar una organización delictiva responsable de un violento robo bajo la modalidad de entradera. El operativo, que incluyó múltiples allanamientos, fue el resultado de una investigación coordinada entre la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de Lomas de Zamora y la Fuerza Barrial de Aproximación (FBA). El caso se inició a raíz de un llamado al 911 que alertó sobre un asalto en una vivienda de la zona. Según las actuaciones judiciales, al menos cinco individuos ingresaron al domicilio a través de la terraza. Una vez en el interior, redujeron a una pareja y a su hijo, quienes fueron maniatados y amenazados durante el tiempo que duró el atraco.