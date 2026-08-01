Realizaron mejoras en escuelas de Lomas de Zamora

Entre los establecimientos intervenidos se destaca la Primaria 37, donde se ejecutó una renovación general del sistema hídrico que incluyó la demolición de un antiguo tanque de hormigón y la instalación de nuevas unidades de reserva. Las labores en este edificio contemplaron también revoques, pintura, colocación de machimbre, reparación e impermeabilización de techos con membrana, además de la adecuación de las redes eléctrica y sanitaria. También se trabajó en el Jardín de Infantes 13 Rincón Feliz, donde se concretó el recambio completo de pisos en las salas, la renovación de la cocina y la sustitución de puertas y ventanas para optimizar el ingreso de luz natural y la ventilación. De manera simultánea, los equipos efectuaron tareas de mantenimiento y acondicionamiento en las escuela primarias 8 y 29 y la Secundaria 67.