La exposición itinerante, impulsada por la Provincia, difunde los hallazgos y el trabajo científico de la histórica expedición realizada en el Cañón Mar del Plata.
Una gran cantidad de delegaciones escolares disfrutaron de la muestra de arte y ciencia Vidas Submarinas en la Casa Municipal de la Cultura de Adrogué, a través de la cual se pueden conocer las características y logros de la histórica expedición en el fondo marino liderada el año pasado por especialistas del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Asistieron también vecinos en general quienes descubrieron y reflexionaron sobre la riqueza marina y la importancia de su preservación.
El diputado provincial Mariano Cascallares, el intendente interino Juan Fabiani y la jefa de Gabinete municipal, Paula Eichel, también participaron de la propuesta y compartieron con los niños una experiencia inolvidable. La muestra itinerante promovida por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires pone en valor el trabajo de los investigadores argentinos que exploran las profundidades de nuestro mar. A través de ella, se puede conocer la histórica campaña realizada en el marco de la expedición Oasis Submarinos del Cañón Mar del Plata: Talud Continental IV, que tuvo lugar durante julio y agosto de 2025 y fue transmitida en vivo por streaming.
La exhibición -que desde este sábado y hasta el 6 de noviembre se presenta en el predio Ciudad Floral de Escobar-cuenta con información científica y de la expedición, con instalaciones artísticas, audiovisuales y sectores participativos. En ese marco los visitantes pueden descubrir lo vivido durante la campaña submarina, sacarse fotos o dejar mensajes a los investigadores. También los niños pueden participar de talleres educativos y recreativos y hasta fabricar su propia estrella culona y medusas, con materiales reciclables y de fácil manipulación. Además, elementos sensoriales acompañan la imborrable experiencia de disfrutar de nuestra naturaleza.
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