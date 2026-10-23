El diputado provincial Mariano Cascallares, el intendente interino Juan Fabiani y la jefa de Gabinete municipal, Paula Eichel, también participaron de la propuesta y compartieron con los niños una experiencia inolvidable. La muestra itinerante promovida por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires pone en valor el trabajo de los investigadores argentinos que exploran las profundidades de nuestro mar. A través de ella, se puede conocer la histórica campaña realizada en el marco de la expedición Oasis Submarinos del Cañón Mar del Plata: Talud Continental IV, que tuvo lugar durante julio y agosto de 2025 y fue transmitida en vivo por streaming.