Para estar en esos sectores vallados, el Obispado determinó un esquema de inscripciones grupales coordinado por el Consejo Diocesano de la Acción Católica. Cada comunidad parroquial dispondrá de un cupo fijo de 140 lugares y deberá designar un delegado referente con manejo de planillas digitales, quien centralizará los datos para cargarlos en la plataforma en línea habilitada hasta el miércoles. Para los vecinos y fieles que deseen presenciar desde el exterior de los sectores viales restringidos por razones de seguridad, se dispondrán pantallas gigantes en las inmediaciones. Asimismo, funcionará una Posta del Encuentro en el Parque Don Orione, detrás de la institución, un espacio comunitario abierto y sin inscripción previa ideado para seguir la transmisión oficial.