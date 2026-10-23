Para llegar al Cottolengo Don Orione de Claypole, el lunes 9 de noviembre a las 9.15. Habrá una serie de lugares cerrados limitados a sectores de la iglesia.
Por la visita de León XIV al Cottolengo Don Orione de Claypole, en el partido de Almirante Brown, el lunes 9 de noviembre a las 9.15, el Obispado de Lomas de Zamora detalló el operativo para que los vecinos puedan acercarse a verlo. Se precisó que recorrerá 700 metros de la avenida Monteverde (Camino de Cintura), desde el barrio Don Orione a bordo del papa móvil, a 20 kilómetros por hora. En ese sector se dispondrán espacios delimitados o corralitos, reservados prioritariamente para representantes de las comunidades parroquiales, movimientos laicales, colegios e instituciones de servicio de la diócesis, quienes participan mediante un sistema de acreditación coordinado por los referentes pastorales.
Para estar en esos sectores vallados, el Obispado determinó un esquema de inscripciones grupales coordinado por el Consejo Diocesano de la Acción Católica. Cada comunidad parroquial dispondrá de un cupo fijo de 140 lugares y deberá designar un delegado referente con manejo de planillas digitales, quien centralizará los datos para cargarlos en la plataforma en línea habilitada hasta el miércoles. Para los vecinos y fieles que deseen presenciar desde el exterior de los sectores viales restringidos por razones de seguridad, se dispondrán pantallas gigantes en las inmediaciones. Asimismo, funcionará una Posta del Encuentro en el Parque Don Orione, detrás de la institución, un espacio comunitario abierto y sin inscripción previa ideado para seguir la transmisión oficial.
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