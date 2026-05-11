Comenzó demolición de edificio de histórica cervecería en Llavallol

La historia de la Bieckert en Llavallol se remonta a principios del siglo XX. Fundada originalmente por el inmigrante alemán Emilio Bieckert, la firma decidió trasladar su producción a este predio para aprovechar la calidad del agua de la zona y la estratégica conexión ferroviaria. En su apogeo, la planta no sólo fue una de las más grandes de Argentina, sino de toda Sudamérica. Sus instalaciones contaban con tecnología de punta para la época, incluyendo sistemas de refrigeración pioneros y una capacidad de embotellado que abastecía a gran parte del mercado interno y de exportación.