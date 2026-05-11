Sumaron una parroquia en la diócesis de Lomas de Zamora

Santa Catalina de Siena buscará fortalecer la presencia de la Iglesia en una zona de gran crecimiento poblacional y necesidades sociales.
Otra parroquia, la número 62, se sumó a la diócesis de Lomas de Zamora: Santa Catalina de Siena. La misa y decreto de creación fue presidida por el obispo diocesano, Monseñor Jorge Lugones, en Grigera 3799. Lo acompañó en la concelebración el obispo auxiliar, Monseñor Fernando Rodríguez. El presbítero Pedro Valentín Valdéz inició su ministerio como administrador parroquial de esa nueva jurisdicción.
La nueva comunidad surge de la escisión del territorio de la parroquia Beata Laura Vicuña. Lo que antes funcionaba como una capilla, pasó a ser cabeza de parroquia, integrándose a la Vicaría de la Ribera. Con esa incorporación, dicha zona pastoral pasa a contar con 9 parroquias. La de Lomas de Zamora cuenta con 22, la de Almirante Brown (incluye San Vicente y Presidente Perón) con 18 y la de Ezeiza-Esteban Echeverría con 13.
Santa Catalina de Siena abarca barrios como Santa Catalina I, La Nueva Esperanza, Antártida Argentina y Juan Domingo Perón. Las capillas de la nueva parroquia son María Madre de la Iglesia (Calle 106, entre Calle 7 y Río La Matanza, Barrio La Nueva Esperanza, zona limítrofe entre Esteban Echeverría y La Matanza); Inmaculada Concepción (Homero Manzi 4296, Barrio Antártida Argentina) y Nuestra Señora de la Candelaria (Elizalde, entre Mendoza y Corrientes, Barrio Juan Domingo Perón). La parroquia limita al norte con la diócesis de San Justo y el Río Matanza/Riachuelo; al sur con la parroquia Beata Laura Vicuña; al este con las parroquias San Alberto Magno (Villa Lamadrid) y Beata Laura Vicuña; y al oeste con la parroquia La Milagrosa (Nueve de Abril, Esteban Echeverría).
La creación de la parroquia es consecuencia de un trabajo pastoral sostenido. En 2022, los seminaristas de la diócesis habían realizado allí su "misión de invierno", sembrando las bases de lo que hoy es una estructura autónoma. En su decreto de creación, Lugones expresó su deseo de que esta nueva casa sea "prenda de nuevas y abundantes gracias celestiales". En una zona cercana a la Ruta Provincial 4 (Camino de Cintura) y la parada Intendente Pedro Pablo Turner del ramal Temperley-Haedo de la Línea General Roca (LGR), la parroquia Santa Catalina de Siena se erige no sólo como un edificio, sino como un faro de esperanza y asistencia espiritual para una comunidad que, ante las dificultades materiales, reafirma su fe y su compromiso solidario.
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