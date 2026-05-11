Sumaron una parroquia en la diócesis de Lomas de Zamora

La creación de la parroquia es consecuencia de un trabajo pastoral sostenido. En 2022, los seminaristas de la diócesis habían realizado allí su "misión de invierno", sembrando las bases de lo que hoy es una estructura autónoma. En su decreto de creación, Lugones expresó su deseo de que esta nueva casa sea "prenda de nuevas y abundantes gracias celestiales". En una zona cercana a la Ruta Provincial 4 (Camino de Cintura) y la parada Intendente Pedro Pablo Turner del ramal Temperley-Haedo de la Línea General Roca (LGR), la parroquia Santa Catalina de Siena se erige no sólo como un edificio, sino como un faro de esperanza y asistencia espiritual para una comunidad que, ante las dificultades materiales, reafirma su fe y su compromiso solidario.