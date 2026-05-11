Entregaron 700 Pases Multimodales en Almirante Brown

El diputado provincial Mariano Cascallares y el ministro de Transporte bonaerense Martín Marinucci, se otorgaron credenciales que garantizan la gratuidad en el transporte público provincial para personas con discapacidad y trasplantadas.
El Municipio de Almirante Brown, en articulación con el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, realizó una masiva entrega de Pases Libres Multimodales (PLM). El acto, que tuvo lugar en el Salón Soldi de la Casa Municipal de la Cultura, benefició a 700 vecinos que, a partir de ahora, cuentan con la credencial única para viajar de manera gratuita en el sistema de transporte público provincial. Participaron el diputado provincial Mariano Cascallares, el ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, y el intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani. Se destacó el impacto de esa herramienta en la vida cotidiana de las personas con discapacidad, trasplantadas o en lista de espera de trasplante, quienes son los destinatarios directos del beneficio.
El Pase Libre Multimodal es la credencial emitida por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires que unifica el acceso a la gratuidad en todas las modalidades de transporte de jurisdicción provincial (colectivos y trenes). Al ser el único instrumento válido para este fin, simplifica los trámites y garantiza que el factor económico no sea una barrera para la movilidad de los sectores más vulnerables. "Estos pases representan una herramienta fundamental para garantizar inclusión, accesibilidad y más oportunidades para cientos de vecinos en momentos complejos", afirmó Cascallares, subrayando la importancia del trabajo conjunto entre el municipio y la provincia para la ampliación de derechos.
La actividad en la Casa de la Cultura incluyó propuestas recreativas para las familias. La Provincia organizó juegos y actividades lúdicas, complementadas con la entrega de obsequios y merchandising para los asistentes. También concurrieron la jefa de Gabinete, Paula Eichel; la directora provincial de Políticas de Género y Estrategias Inclusivas, Sibila Botti; y la secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos, Bárbara Miñán.
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