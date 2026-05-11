Entregaron 700 Pases Multimodales en Almirante Brown

El Municipio de Almirante Brown, en articulación con el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, realizó una masiva entrega de Pases Libres Multimodales (PLM). El acto, que tuvo lugar en el Salón Soldi de la Casa Municipal de la Cultura, benefició a 700 vecinos que, a partir de ahora, cuentan con la credencial única para viajar de manera gratuita en el sistema de transporte público provincial. Participaron el diputado provincial Mariano Cascallares, el ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, y el intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani. Se destacó el impacto de esa herramienta en la vida cotidiana de las personas con discapacidad, trasplantadas o en lista de espera de trasplante, quienes son los destinatarios directos del beneficio.