La Municipalidad de Lomas de Zamora presentó su modelo de planificación educativa

Una de las características distintivas del modelo presentado es la integración operativa de las áreas de Educación, Producción y Trabajo. Según la visión oficial, las oportunidades laborales genuinas surgen de una formación de calidad que sea accesible para toda la población. Con ese objetivo, el municipio ha desarrollado herramientas digitales que funcionan de manera complementaria: Aprender Lomas, una plataforma destinada al fortalecimiento de las trayectorias educativas; Empleo Lomas, un sistema diseñado para facilitar la inserción en el mercado de trabajo local; y Articulación, ambas plataformas se combinan para alinear la formación de los jóvenes con las demandas reales del sector productivo.