La Municipalidad de Lomas de Zamora presentó su modelo de planificación educativa

El intendente Federico Otermín expuso el plan estratégico del distrito. Incluye la utilización de la Inteligencia Artificial (IA).
La Municipalidad de Lomas de Zamora participó de un panel especializado en la Feria del Libro, invitada por la plataforma educativa Ticmas, en el que se abordó la importancia de planificar la educación regional frente a los desafíos tecnológicos y sociales contemporáneos, destacando el papel del Estado como conductor de estos procesos. El intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, centró su exposición en un cambio de paradigma que busca transformar las escuelas en espacios de paz, formación ciudadana y puentes directos hacia el mundo del trabajo y la universidad.
Una de las características distintivas del modelo presentado es la integración operativa de las áreas de Educación, Producción y Trabajo. Según la visión oficial, las oportunidades laborales genuinas surgen de una formación de calidad que sea accesible para toda la población. Con ese objetivo, el municipio ha desarrollado herramientas digitales que funcionan de manera complementaria: Aprender Lomas, una plataforma destinada al fortalecimiento de las trayectorias educativas; Empleo Lomas, un sistema diseñado para facilitar la inserción en el mercado de trabajo local; y Articulación, ambas plataformas se combinan para alinear la formación de los jóvenes con las demandas reales del sector productivo.
El plan educativo comunal se sustenta también en programas de fuerte impacto comunitario. Entre ellos se destacan "Lomas Lee en Comunidad" y "Todos a la Escuela", que se complementan con la campaña de alfabetización más ambiciosa en la historia del distrito. El enfoque pedagógico subrayado durante el panel fue el de "aprender haciendo", priorizando la experiencia práctica y el contacto directo con la realidad del territorio. Esa metodología busca preparar a los estudiantes no solo en competencias académicas tradicionales, sino también en las habilidades requeridas por las transformaciones sociales actuales.
La planificación educativa regional planteada en la Feria del Libro contempla la irrupción de la Inteligencia Artificial (IA) como un factor determinante. El Gobierno de la Comunidad propone intervenir desde el territorio para que la transición hacia estas nuevas tecnologías sea integradora y no genere mayores brechas sociales. Por ello, la propuesta educativa de Lomas de Zamora se define como un proyecto de desarrollo humano donde el sistema escolar no solo imparte conocimientos, sino que funciona como una herramienta de movilidad social ascendente, garantizando que el progreso tecnológico sea un beneficio compartido por toda la comunidad joven del partido.
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