Comenzó el ciclo de recorridos educativos Descubrir Lomas

A través de catorce itinerarios, la iniciativa municipal busca conectar a los estudiantes con el patrimonio cultural, los hitos democráticos y los nuevos desarrollos sustentables del partido.
El Municipio de Lomas de Zamora dio inicio a las salidas educativas de Descubrir Lomas, un programa que propone integrar el territorio local como un objeto de estudio vivo dentro del diseño curricular de los establecimientos públicos y privados del distrito. La propuesta busca que niños y jóvenes de distintos niveles educativos reconozcan los espacios históricos, culturales, ambientales y cívicos que configuran la fisonomía e identidad lomense.
Los itinerarios están concebidos como plataformas de construcción de memoria colectiva, recuperando relatos, saberes populares, imágenes y prácticas sociales que enriquecen los procesos formales de enseñanza y aprendizaje en las aulas. Las primeras jornadas del ciclo reflejaron la diversidad temática del programa. Estudiantes de 5° año de la Escuela Secundaria 14 visitaron la Reserva Natural Municipal Santa Catalina, un espacio de inestimable valor histórico y ecológico.
El predio, que conserva vestigios del paisaje originario de la región del Conurbano bonaerense, funcionó como un aula a cielo abierto donde los jóvenes analizaron la importancia biológica de los humedales y la preservación de la biodiversidad local frente al avance de la urbanización. Por otra parte, alumnos del Centro de Promoción Integral de las Infancias (CPII) 3 se trasladaron hasta Villa Fiorito para recorrer las instalaciones del Parque Solar Diego Armando Maradona. Allí, mediante un abordaje adaptado a las infancias, el contingente conoció de cerca el funcionamiento de los paneles fotovoltaicos y la transición hacia energías renovables, incorporando conceptos prácticos sobre la gestión ambiental y el cuidado de los recursos naturales del propio barrio.
La plataforma pedagógica de Descubrir Lomas provee capacitación docente específica, materiales didácticos y recursos teóricos para trabajar antes y después de cada salida. En la actualidad, el programa dispone de catorce recorridos temáticos que abarcan desde el pasado precolombino hasta las industrias recuperadas de la historia reciente: Patrimonio e Instituciones: recorridos por el Museo Americanista, la Plaza Grigera, el Honorable Concejo Deliberante y el Destacamento 2 de Bomberos de San José; Memoria y Derechos Humanos: El espacio para la memoria del Ex Pozo de Banfield, un hito clave para reflexionar sobre la historia reciente del país; Producción y Cooperativismo: Visitas a la Cooperativa de Trabajo Metalúrgica de Llavallol (Cotramel), ex Canale, rescatando el valor del trabajo y el desarrollo industrial local.
También, Cultura, Arte y Literatura: El Camino Cortázar, el Paseo Turdera y el Museo Pío Collivadino, espacios dedicados a los grandes referentes artísticos que habitaron y retrataron el suelo lomense; Educación Ambiental y Recreación: La Escuela Municipal de Arboricultura, Jardinería y Ecología Aplicada (EMAJEA), el Parque Albertina, la Reserva Santa Catalina y el Parque Solar; Homenaje y Malvinización: El Museo Malvinas Siempre Argentinas y la propuesta Descubriendo a Diego, orientada a la ligazón cultural y sentimental del ídolo deportivo con su tierra natal.
La puesta en marcha de esas trayectorias reafirma la tendencia contemporánea de la pedagogía urbana, que postula a la ciudad y al municipio no solo como el entorno donde se habita, sino como un agente educativo fundamental para el fortalecimiento del lazo social y la ciudadanía. Las instituciones interesadas en evaluar los programas formativos y agendar visitas pueden gestionar las solicitudes correspondientes en descubrir.lomasdezamora.gov.ar.
comentar