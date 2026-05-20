Comenzó el ciclo de recorridos educativos Descubrir Lomas

También, Cultura, Arte y Literatura: El Camino Cortázar, el Paseo Turdera y el Museo Pío Collivadino, espacios dedicados a los grandes referentes artísticos que habitaron y retrataron el suelo lomense; Educación Ambiental y Recreación: La Escuela Municipal de Arboricultura, Jardinería y Ecología Aplicada (EMAJEA), el Parque Albertina, la Reserva Santa Catalina y el Parque Solar; Homenaje y Malvinización: El Museo Malvinas Siempre Argentinas y la propuesta Descubriendo a Diego, orientada a la ligazón cultural y sentimental del ídolo deportivo con su tierra natal.

La puesta en marcha de esas trayectorias reafirma la tendencia contemporánea de la pedagogía urbana, que postula a la ciudad y al municipio no solo como el entorno donde se habita, sino como un agente educativo fundamental para el fortalecimiento del lazo social y la ciudadanía. Las instituciones interesadas en evaluar los programas formativos y agendar visitas pueden gestionar las solicitudes correspondientes en descubrir.lomasdezamora.gov.ar.