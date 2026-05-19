Vecinos de Almirante Brown recibieron lentes recetados gratuitos

La entrega se realizó en la Casa Municipal de la Cultura y estuvo destinada a niños y adultos del distrito que no poseen cobertura médica o que cuentan con alguna discapacidad.
El Municipio de Almirante Brown concretó una nueva entrega de anteojos recetados gratuitos a 48 vecinos de diversas localidades del partido. El acto, desarrollado en las instalaciones de la Casa Municipal de la Cultura en Adrogué, formó parte de los dispositivos permanentes de asistencia sociosanitaria que implementa la administración local para dar respuesta a personas en situación de vulnerabilidad social y con discapacidad.
La jornada estuvo encabezada por el intendente interino, Juan Fabiani, y la jefa de Gabinete local, Paula Eichel, quienes estuvieron acompañados por autoridades de las áreas de asistencia directa e inclusión. Los beneficiarios, entre los que se encontraban tanto menores de edad como adultos, accedieron a los lentes tras haber completado previamente las evaluaciones oftalmológicas correspondientes en el sistema de salud municipal.
El otorgamiento de esos insumos médicos requiere la intervención de distintas dependencias de la Comuna para detectar la necesidad y certificar la falta de cobertura de obra social o prepaga. Del encuentro participaron la secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos, Bárbara Miñán; la presidenta del Consejo Municipal Asesor de Inclusión para Personas con Discapacidad, Nora Saporitti; y el director general de Inclusión para Personas con Discapacidad, Mariano Colombo.
Respecto al impacto de la medida, el diputado provincial Mariano Cascallares remarcó la continuidad de estas líneas de acción institucional. "El Municipio continúa promoviendo acciones para garantizar el acceso a la salud de las vecinas y vecinos de nuestro distrito. Seguimos con el firme compromiso de mejorar la calidad de vida a cada uno de los brownianos", expresó.
Desde el área de Inclusión local destacaron que el acceso a una corrección visual adecuada no solo resuelve una problemática de salud física, sino que funciona como un ecualizador social que facilita la autonomía de los adultos y la permanencia escolar de los niños. En consonancia con este eje de gestión, las autoridades recordaron que la comuna sostiene desde 2016 el Programa Niños a la Vista, a través del cual equipos de profesionales recorren de forma sostenida las escuelas primarias públicas realizando controles de agudeza visual. Aquellos alumnos que manifiestan dificultades reciben sus anteojos de manera gratuita en el propio establecimiento, disminuyendo una de las principales causas de deserción o bajo rendimiento pedagógico en las etapas iniciales del aprendizaje.
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