Vecinos de Almirante Brown recibieron lentes recetados gratuitos

Desde el área de Inclusión local destacaron que el acceso a una corrección visual adecuada no solo resuelve una problemática de salud física, sino que funciona como un ecualizador social que facilita la autonomía de los adultos y la permanencia escolar de los niños. En consonancia con este eje de gestión, las autoridades recordaron que la comuna sostiene desde 2016 el Programa Niños a la Vista, a través del cual equipos de profesionales recorren de forma sostenida las escuelas primarias públicas realizando controles de agudeza visual. Aquellos alumnos que manifiestan dificultades reciben sus anteojos de manera gratuita en el propio establecimiento, disminuyendo una de las principales causas de deserción o bajo rendimiento pedagógico en las etapas iniciales del aprendizaje.