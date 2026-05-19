Conmemoraron el Día Nacional de las Personas Electrodependientes en Lomas de Zamora

Familias, activistas y vecinos se reunieron en el Parque Municipal para recordar la promulgación de la Ley 27.351 y visibilizar los desafíos diarios de quienes dependen de la conectividad eléctrica para subsistir.
La Plaza Joaco en el Parque Municipal de Lomas de Zamora, se convirtió en un espacio de profunda emotividad, memoria y activa participación comunitaria, al cumplirse un nuevo aniversario de la promulgación de la Ley Nacional 27.351 en 2017, donde se conmemoró el Día Nacional de las Personas Electrodependientes. Para las miles de familias argentinas que conviven con esaa condición, la energía eléctrica no representa un servicio de confort, sino el soporte vital que dictamina, segundo a segundo, la estabilidad de sus seres queridos.
La jornada estuvo atravesada por el recuerdo de Joaquín Stefanizzi, el niño lomense cuya historia impulsó la legislación que hoy protege a pacientes de todo el territorio nacional. Su padre, Mauro, principal referente de la movilización, expresó la carga simbólica del encuentro en un entorno bautizado en honor a su hijo: "Nos encontramos en la Plaza Joaco para compartir una jornada de concienciación y memoria. En memoria de Joaquín, mi hijo, quien seguirá siendo el gran motor de toda esta lucha". La sanción de la ley significó un avance histórico en materia sanitaria, garantizando la gratuidad del servicio y la provisión de equipos que aseguren la continuidad del suministro.
Sin embargo, las agrupaciones de familias advierten que el marco legal convive aún con barreras cotidianas que complejizan la calidad de vida, tales como demoras burocráticas en las inscripciones, desigualdad en la cobertura según la región del país, falta de información accesible y un marcado desgaste emocional y económico en los cuidadores, quienes deben reorganizar por completo sus dinámicas laborales para sostener un esquema de vigilancia las 24 horas.
Para una persona electrodependiente, un corte de luz imprevisto transforma el ámbito doméstico en una sala de emergencias en cuestión de instantes. Por ese motivo, las organizaciones remarcan que la estabilidad de la red eléctrica en los barrios donde residen estos pacientes debe ser tratada como una prioridad humanitaria y de salud pública, despojándola de cualquier lógica estrictamente comercial. Concientizar a la comunidad sobre estas realidades contribuye de manera directa a salvar vidas mediante la empatía y la respuesta vecinal solidaria.
En ese marco, y con el objetivo de brindar herramientas prácticas de prevención a los usuarios, la Asociación Argentina de Electrodependientes (AAdED) anunció la realización de un encuentro técnico e informativo en los próximos días. La convocatoria está orientada a capacitar a las familias sobre la correcta gestión, uso e importancia de la Fuente Alternativa de Energía (FAE), el equipamiento técnico provisto para asegurar el respaldo eléctrico ante fallas en la red domiciliaria.
Durante la jornada, que tendrá lugar el jueves a las 15, en la Casa de la Cultura de Lanús, Sarmiento 1713, Lanús Este, se ofrecerá, asimismo, asesoramiento personalizado para realizar el trámite formal de solicitud del dispositivo. La participación comunitaria en estos espacios resulta indispensable para fortalecer las redes de contención, descentralizar la información técnica y ratificar colectivamente que el acceso seguro a la energía es, ante todo, un derecho humano que no puede esperar.
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