Conmemoraron el Día Nacional de las Personas Electrodependientes en Lomas de Zamora

En ese marco, y con el objetivo de brindar herramientas prácticas de prevención a los usuarios, la Asociación Argentina de Electrodependientes (AAdED) anunció la realización de un encuentro técnico e informativo en los próximos días. La convocatoria está orientada a capacitar a las familias sobre la correcta gestión, uso e importancia de la Fuente Alternativa de Energía (FAE), el equipamiento técnico provisto para asegurar el respaldo eléctrico ante fallas en la red domiciliaria.

Durante la jornada, que tendrá lugar el jueves a las 15, en la Casa de la Cultura de Lanús, Sarmiento 1713, Lanús Este, se ofrecerá, asimismo, asesoramiento personalizado para realizar el trámite formal de solicitud del dispositivo. La participación comunitaria en estos espacios resulta indispensable para fortalecer las redes de contención, descentralizar la información técnica y ratificar colectivamente que el acceso seguro a la energía es, ante todo, un derecho humano que no puede esperar.