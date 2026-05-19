Rescatan a 22 hombres y mujeres encerrados en talleres textiles clandestinos

De acuerdo con el acta oficial del procedimiento, las condiciones socioambientales del recinto presentaban un alto índice de peligrosidad y precariedad. Los espacios destinados al descanso carecían de ventilación adecuada y salubridad, compartiendo el mismo suelo con las maquinarias textiles; y detectaron conexiones eléctricas clandestinas y expuestas, lo que representaba un riesgo inminente de cortocircuito o incendio. Asimismo, los damnificados subsistían en condiciones higiénicas deplorables y con un acceso severamente restringido a servicios básicos y alimentación adecuada.

Una vez asegurados los inmuebles, el equipo interdisciplinario del Programa de Rescate brindó asistencia psicológica, médica y social de emergencia a los afectados para garantizar su contención y evaluar su estado de salud general. La mayoría de los liberados presentaba cuadros de extrema vulnerabilidad psicológica debido al régimen de coacción al que estaban sometidos. Por disposición del Juzgado Federal interviniente, las maquinarias de costura, rollos de tela y la indumentaria apócrifa manufacturada fueron secuestrados y quedaron a resguardo como evidencia material de la causa.

Asimismo, los propietarios y encargados de los establecimientos textiles fueron formalmente identificados y quedaron imputados bajo la carátula de infracción a la Ley 26.364 (Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas). Las autoridades judiciales continúan con el análisis de la documentación recabada para determinar la cadena de comercialización de los productos y posibles conexiones con otras redes de manufactura clandestina en la región sur.