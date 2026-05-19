Rescatan a 22 hombres y mujeres encerrados en talleres textiles clandestinos

Los procedimientos se llevaron a cabo de forma simultánea en dos inmuebles de Esteban Echeverría. El operativo permitió liberar a los damnificados, quienes trabajaban y habitaban en condiciones extremas de hacinamiento y vulnerabilidad.
En el marco de una investigación federal contra el delito de trata de personas con fines de explotación laboral, fuerzas de seguridad desbarataron dos talleres textiles clandestinos que funcionaban en la localidad de 9 de Abril, en el aprtido de Esteban Echeverría. Durante los allanamientos simultáneos, las autoridades lograron rescatar a un total de 22 personas que permanecían encerradas y sometidas a regímenes de trabajo esclavo.
Los operativos fueron el resultado de pesquisas previas que permitieron identificar la actividad ilegal en dos viviendas. La causa fue tramitada ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional 1 de Lomas de Zamora, que tras analizar las pruebas ordenó los allanamientos. Las inspecciones contaron con la intervención de personal de la Policía Federal Argentina, el Ministerio de Trabajo y especialistas del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata.
Los policías arrestaron a cuatro personas de nacionalidad boliviana, responsables de llevar adelante el negocio de explotación laboral. Se incautaron teléfonos celulares, documentación de interés para la causa, dinero en efectivo, registros fílmicos, gran cantidad de maquinaria textil utilizada para la confección clandestina, materia prima textil y afines. Las autoridades judiciales dispusieron la clausura inmediata e irrevocable de ambos talleres, dejando los predios bajo custodia judicial para hacer cesar el delito de raíz.
Al ingresar a los domicilios, los agentes constataron que el lugar funcionaba bajo una estructura de encierro y privación de la libertad ambulatoria. Las 22 víctimas, entre las cuales se encontraban hombres y mujeres de distintas edades, cumplían extensas jornadas laborales en la confección de prendas de vestir sin ningún tipo de registro legal ni medidas de seguridad industrial.
De acuerdo con el acta oficial del procedimiento, las condiciones socioambientales del recinto presentaban un alto índice de peligrosidad y precariedad. Los espacios destinados al descanso carecían de ventilación adecuada y salubridad, compartiendo el mismo suelo con las maquinarias textiles; y detectaron conexiones eléctricas clandestinas y expuestas, lo que representaba un riesgo inminente de cortocircuito o incendio. Asimismo, los damnificados subsistían en condiciones higiénicas deplorables y con un acceso severamente restringido a servicios básicos y alimentación adecuada.
Una vez asegurados los inmuebles, el equipo interdisciplinario del Programa de Rescate brindó asistencia psicológica, médica y social de emergencia a los afectados para garantizar su contención y evaluar su estado de salud general. La mayoría de los liberados presentaba cuadros de extrema vulnerabilidad psicológica debido al régimen de coacción al que estaban sometidos. Por disposición del Juzgado Federal interviniente, las maquinarias de costura, rollos de tela y la indumentaria apócrifa manufacturada fueron secuestrados y quedaron a resguardo como evidencia material de la causa.
Asimismo, los propietarios y encargados de los establecimientos textiles fueron formalmente identificados y quedaron imputados bajo la carátula de infracción a la Ley 26.364 (Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas). Las autoridades judiciales continúan con el análisis de la documentación recabada para determinar la cadena de comercialización de los productos y posibles conexiones con otras redes de manufactura clandestina en la región sur.
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