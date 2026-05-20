El programa Brown Suma llegó a Rafael Calzada

El viernes de 8 a 12, jornada integral de salud en San Jerónimo y Tchaikovsky. Contará con atención clínica para adultos, pediatría (para niños mayores de dos años), enfermería, un tráiler odontológico y un espacio de salud sexual integral y se aplicarán dosis del calendario nacional, vacunas antigripales y contra el Covid-19, con un refuerzo de atención zoosanitaria. El martes al mediodía, en Strauss y Cervantes, charla informativa sobre el funcionamiento de las alarmas vecinales y se capacitará a los asistentes en el uso operativo de la aplicación móvil de emergencias Brown Previene. Desde la comuna destacaron que "con Brown Suma seguimos acercando el Estado Municipal a cada barrio, con obras, servicios gratuitos y herramientas concretas para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos".