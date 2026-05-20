El programa Brown Suma llegó a Rafael Calzada

Incluye trabajos de mantenimiento en la vía pública y operativos sanitarios en distintos puntos.
El Municipio de Almirante Brown puso en marcha una nueva edición del programa Brown Suma en el barrio San Jerónimo de Rafael Calzada. Incluye tareas de consolidado y mejorado de la capa asfáltica, zanjeos preventivos y reparación de cruces de caños para optimizar el drenaje pluvial. Asimismo, los trabajos contemplan la forestación, el despeje de arbolado urbano mediante poda correctiva y la reparación e instalación de nuevas luminarias públicas.
En paralelo a las obras de mantenimiento, la Comuna diagramará un esquema de operativos sanitarios, formativos y de prevención ciudadana que se desarrollarán en distintas sedes. Mañana desde las 8, en el Centro de Jubilados Pioneros del Ayer, San Jerónimo al 4500, operativo de zoonosis, con cirugías de castración, vacunación antirrábica y consultas de atención veterinaria general.
El viernes de 8 a 12, jornada integral de salud en San Jerónimo y Tchaikovsky. Contará con atención clínica para adultos, pediatría (para niños mayores de dos años), enfermería, un tráiler odontológico y un espacio de salud sexual integral y se aplicarán dosis del calendario nacional, vacunas antigripales y contra el Covid-19, con un refuerzo de atención zoosanitaria. El martes al mediodía, en Strauss y Cervantes, charla informativa sobre el funcionamiento de las alarmas vecinales y se capacitará a los asistentes en el uso operativo de la aplicación móvil de emergencias Brown Previene. Desde la comuna destacaron que "con Brown Suma seguimos acercando el Estado Municipal a cada barrio, con obras, servicios gratuitos y herramientas concretas para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos".