El Santuario San Cayetano de Burzaco se prepara para celebrar su Fiesta Grande

Los festejos comenzarán este jueves a las 19.30, con una misa en la estación de trenes Burzaco de la Línea General Roca (LGR), desde donde peregrinarán con la imagen del santo patrono hasta el templo; y a las 21 continuará con la Serenata a San Cayetano frente al templo. A la medianoche se entonará el Himno Nacional para dar apertura a las rejas de la parroquia. Grupos de scouts y voluntarios recibirán a la gente y los guiarán en el ingreso. La jornada litúrgica del viernes concentrará las expresiones de fe de los peregrinos en el distrito, en el marco del calendario de celebraciones patronales que la parroquia mantendrá durante todo el mes de agosto en sus distintas capillas.