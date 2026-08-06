El Santuario San Cayetano de Burzaco se prepara para celebrar su Fiesta Grande

El templo de Sempere y Buenos Aires recibirá a miles de peregrinos este viernes. A lo largo de la jornada se oficiarán misas, además de administrar bautismos, confesiones y bendiciones.
La Parroquia y Santuario San Cayetano de Burzaco ultimó los detalles organizativos para celebrar su habitual Fiesta Grande este viernes, día en que miles de fieles se movilizan hacia el templo de Sempere y Buenos Aires para presentar sus agradecimientos y peticiones de pan, salud y trabajo. Bajo la consigna "Danos paz, salud y trabajo para todos", la comunidad parroquial dispondrá la apertura del santuario para la atención de los devotos, con la colaboración de voluntarios y grupos de scouts que guiarán la circulación y el ingreso de las personas.
Durante todo el día, los sacerdotes presentes administrarán el sacramento del bautismo -para el cual únicamente se solicita la presentación del Documento Nacional de Identidad (DNI)-, realizarán confesiones e impartirán bendiciones a los asistentes. Según la planificación comunicada por el Santuario para la festividad, la agenda litúrgica de la Fiesta Grande comprende misas a las 8.30, 11, 15, 17, y 20 horas. Igualmente, el templo tendrá sus puertas abiertas desde las 0 y hasta las 24 horas.
Los festejos comenzarán este jueves a las 19.30, con una misa en la estación de trenes Burzaco de la Línea General Roca (LGR), desde donde peregrinarán con la imagen del santo patrono hasta el templo; y a las 21 continuará con la Serenata a San Cayetano frente al templo. A la medianoche se entonará el Himno Nacional para dar apertura a las rejas de la parroquia. Grupos de scouts y voluntarios recibirán a la gente y los guiarán en el ingreso. La jornada litúrgica del viernes concentrará las expresiones de fe de los peregrinos en el distrito, en el marco del calendario de celebraciones patronales que la parroquia mantendrá durante todo el mes de agosto en sus distintas capillas.
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