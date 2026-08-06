Recuperan un espacio público en Villa Fiorito

Comenzaron en Villa Fiorito las tareas de acondicionamiento y puesta en valor de un predio de Ejército de los Andes y Roberto Arlt. Las obras, enmarcadas dentro del programa provincial y local Obras de la Comunidad, apuntan a erradicar un vertedero clandestino de residuos e integrar el predio al entramado urbano. Tras el relevamiento inicial de la zona, se desarrolló un plan de intervención ambiental e infraestructura orientado a eliminar el foco de contaminación y readecuar el terreno para el uso seguro de los residentes de la zona.