Recuperan un espacio público en Villa Fiorito

Los trabajos se ejecutan en el predio de Ejército de los Andes y Roberto Arlt. La intervención incluye nivelación del suelo, nuevas veredas, iluminación y delimitación de sectores comunitarios.
Comenzaron en Villa Fiorito las tareas de acondicionamiento y puesta en valor de un predio de Ejército de los Andes y Roberto Arlt. Las obras, enmarcadas dentro del programa provincial y local Obras de la Comunidad, apuntan a erradicar un vertedero clandestino de residuos e integrar el predio al entramado urbano. Tras el relevamiento inicial de la zona, se desarrolló un plan de intervención ambiental e infraestructura orientado a eliminar el foco de contaminación y readecuar el terreno para el uso seguro de los residentes de la zona.
Los trabajos iniciales comprenden las etapas de desmonte, relleno, nivelación y limpieza general del suelo. Se prevé la construcción de veredas de hormigón peinado, cordones y rampas de acceso para permitir la maniobrabilidad de los vehículos de recolección y mantenimiento que operan en el área. Con el propósito de prevenir la posterior formación de acopios informales de desperdicios, el diseño técnico contempla la delimitación de una zona específica orientada al ordenamiento de la disposición inicial de residuos.
El proyecto contempla además la instalación de nuevo mobiliario urbano, luminarias, cestos de basura y trabajos de pintura general en las estructuras perimetrales del predio. La intervención busca transformar de forma integral este punto céntrico del barrio en un espacio funcional, limpio y adaptado al uso recreativo y de tránsito de la comunidad local.
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