La Libertad Avanza de Ezeiza expulsó al concejal José Luis Michelena

La Libertad Avanza (LLA) de Ezeiza anunció la expulsión del concejal José Luis Michelena, a raíz de manifestaciones del edil que entraron en "abierta contradicción con los principios, el rumbo y las decisiones políticas" del partido del presidente Javier Milei, luego de que Michelena cuestionara la decisión de la justicia en el fallo que condenó a la ex presidenta Cristina Fernandez de Kirchner. "No hay lugar para posicionamientos ni proyectos individuales que desconozcan ese compromiso ni para discursos funcionales a quienes durante años llevaron a la Argentina a la decadencia", sentenció.