La Libertad Avanza de Ezeiza expulsó al concejal José Luis Michelena

Fue luego que cuestionara el fallo que dispuso la condena de Cristina Fernández de Kirchner.
La Libertad Avanza (LLA) de Ezeiza anunció la expulsión del concejal José Luis Michelena, a raíz de manifestaciones del edil que entraron en "abierta contradicción con los principios, el rumbo y las decisiones políticas" del partido del presidente Javier Milei, luego de que Michelena cuestionara la decisión de la justicia en el fallo que condenó a la ex presidenta Cristina Fernandez de Kirchner. "No hay lugar para posicionamientos ni proyectos individuales que desconozcan ese compromiso ni para discursos funcionales a quienes durante años llevaron a la Argentina a la decadencia", sentenció.
La decisión fue respaldada por el concejal de Almirante Brown y coordinador de LLA en la Tercera Sección Electoral, Pedro Aquino, quien aseveró: "Creo que debiera renunciar a la banca; es una cuestión moral porque quien votó a Milei no está siendo representado por la conducta del concejal", afirmó el dirigente libertario que responde a Sebastián Pareja. El referente regional lamentó las expresiones vertidas por Michelena y señaló que, si bien cualquier persona puede cambiar de opinión política, existe un "contrato social establecido con el ciudadano" que debe respetarse.
LLA de Ezeiza aseguró que mantendrá intactos sus objetivos de acompañar el proceso de transformación nacional. La agrupación subrayó que continuará construyendo su estructura con dirigentes "comprometidos, responsables y alineados con el cambio profundo" que el electorado decidió poner en marcha. La ruptura deja una incógnita sobre cómo se reorganizarán las fuerzas dentro del Concejo Deliberante de Ezeiza.
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