Movilización del peronismo de Lomas de Zamora en apoyo a Cristina Fernández de Kirchner

En el mismo mensaje, la ex presidenta envió un saludo a quienes se concentraron frente a su domicilio: "Un abrazo muy grande, decile a todos los compañeros, a todas las compañeras que llegaron hasta acá, que se movilizaron, que saludaron, que cantaron, que bailaron, a las murgas, a los de la orquesta de vientos de Fiorito... lo que pude divisar de acá del balcón. A todos y a todas, muchísimas gracias de corazón".