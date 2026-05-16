Movilización del peronismo de Lomas de Zamora en apoyo a Cristina Fernández de Kirchner

Se concentraron frente al domicilio de la ex presidenta, en San José 1111 del barrio de Constitución. Respondió a una convocatoria del intendente y vicepresidente del PJ bonaerense, Federico Otermín, y la titular del PJ lomense, Daniela Vilar
El peronismo de Lomas de Zamora se concentró frente a San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, donde vive Cristina Fernández de Kirchner, en una muestra de apoyo y reclamando su inmediata liberación. La convocatoria estuvo impulsada por el intendente y vicepresidente del PJ bonaerense, Federico Otermín, y su esposa, la presidenta del Partido Justicialista lomense, Daniela Vilar.
La actividad contó con una masiva presencia de la militancia peronista y la participación de cientos de familias, representantes de clubes de barrio, murgas de la zona y la orquesta de vientos de Fiorito, que colmaron las inmediaciones de la residencia con cantos, música y consignas de respaldo a la ex mandataria. Además de Otermín y Vilar estuvieron presentes la diputada nacional Natalia Zaracho, la diputada provincial Evi Limone y el senador provincial Adrián Santarelli.
Desde el balcón de San José 1111, la ex mandataria registró lo que ocurría, y minutos más tarde de iniciada la concentración, hizo llegar un emotivo mensaje de audio dirigido directamente a los referentes políticos. "Fede, Dani, déjenme decirles que muchas gracias y que estuvo increíble. Con esa consigna de que 'lo que hiciste en Lomas no se olvida en la vida', la verdad, me rompieron el corazón", expresó.
En el mismo mensaje, la ex presidenta envió un saludo a quienes se concentraron frente a su domicilio: "Un abrazo muy grande, decile a todos los compañeros, a todas las compañeras que llegaron hasta acá, que se movilizaron, que saludaron, que cantaron, que bailaron, a las murgas, a los de la orquesta de vientos de Fiorito... lo que pude divisar de acá del balcón. A todos y a todas, muchísimas gracias de corazón".
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