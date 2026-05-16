Kicillof inauguró un nuevo edificio escolar en San Vicente

Además, se informó la reinauguración de más de 500 escuelas que se encontraban en condiciones críticas y la construcción de 1.400 aulas, equivalentes a otros 200 edificios escolares adicionales. Finalmente, Kicillof reafirmó el compromiso del gobierno provincial con un plan de inversión que alcance a los 135 municipios, asegurando que el crecimiento de la población debe ser acompañado por la expansión del sistema de salud y educación pública para evitar el hacinamiento y garantizar la dignidad de los bonaerenses.