Kicillof inauguró un nuevo edificio escolar en San Vicente

El gobernador encabezó la apertura de la Primaria 6, que se convierte en el establecimiento número 314 finalizado bajo su gestión.
El gobernador Axel Kicillof inauguró el nuevo edificio de la Escuela Primaria 6 de San Vicente, con el que su gestión alcanza el número de 314 edificios escolares nuevos en toda la provincia, y busca dar respuesta al crecimiento poblacional de un municipio que, según destacó el mandatario, ha tenido un desarrollo habitacional y residencial exponencial en los últimos años. Acompañado por el intendente Nicolás Mantegazza y la comunidad escolar, el mandatario recorrió las instalaciones, que incluyen aulas equipadas con mobiliario nuevo y sistemas de climatización.
Kicillof señaló que "hoy inauguramos una escuela digna, a la que tienen que aspirar todos los pibes y pibas de la provincia de Buenos Aires. Tener mejores condiciones permite estudiar mejor, aprender más y convivir mejor". Luego definió a las instituciones educativas como "territorios de comunidad y de paz", subrayando que el papel de la escuela pública bonaerense trasciende lo académico para convertirse en un espacio de disfrute, entretenimiento y contención social.
En un tramo técnico de su alocución, el mandatario explicó la articulación necesaria entre los tres niveles de gobierno (municipal, provincial y nacional) para ejecutar obras de tal magnitud. Detalló que, si bien los municipios gestionan recursos de cercanía y la Provincia abarca la infraestructura de mayor escala, existen proyectos que por su presupuesto superan las capacidades provinciales y requieren históricamente del acompañamiento nacional.
Además, se informó la reinauguración de más de 500 escuelas que se encontraban en condiciones críticas y la construcción de 1.400 aulas, equivalentes a otros 200 edificios escolares adicionales. Finalmente, Kicillof reafirmó el compromiso del gobierno provincial con un plan de inversión que alcance a los 135 municipios, asegurando que el crecimiento de la población debe ser acompañado por la expansión del sistema de salud y educación pública para evitar el hacinamiento y garantizar la dignidad de los bonaerenses.
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