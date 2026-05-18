Inauguraron otra planta dentro del Parque Industrial de Almirante Brown

El intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, y el diputado provincial Mariano Cascallares participaron de la inauguración, quienes destacaron el desarrollo tecnológico y expansión de la empresa familiar que opera en el distrito hace más de treinta años y que sigue apostando e invirtiendo para estar a la vanguardia del mercado. "Frente al actual contexto nacional, nuestro Municipio sigue acompañando a cada una de las empresas de nuestro Parque Industrial como en este caso a Cerámicas Lourdes que abre una nueva planta e incorpora equipamiento sumando más capacidad en su producción", afirmó Cascallares.