Inauguraron otra planta dentro del Parque Industrial de Almirante Brown

Con una producción que supera el millón de metros cuadrados mensuales, la inversión de Cerámicas Lourdes apunta a consolidar su posicionamiento en el mercado de revestimientos nacional e internacional.
En un contexto macroeconómico desafiante para el sector manufacturero, la empresa Industrias Cerámicas Lourdes inauguró una nueva planta productiva dentro del Parque Industrial de Almirante Brown. La ampliación de las instalaciones de esa firma familiar, que cuenta con más de tres décadas de trayectoria en la región, representa un incremento en la capacidad instalada y una fuerte apuesta por la modernización tecnológica orientada al mercado de la construcción y la arquitectura contemporánea.
La nueva nave industrial está equipada con maquinaria de alta gama importada desde Italia, diseñada específicamente para la fabricación de láminas de porcelanatos en grandes formatos. Esa tecnología permite optimizar los procesos de manufactura mediante sistemas automatizados y decoración digital, segmentos en los cuales la compañía ha sido pionera dentro del entramado industrial argentino. La principal novedad operativa de la planta radica en la expansión de su línea de grandes láminas porcelánicas, comercializadas bajo la denominación "SPL". Estos productos de gran dimensión están dirigidos a proyectos de diseño y revestimientos tanto para pisos como para paredes, compitiendo directamente con materiales históricamente importados.
La inversión no solo incrementa el volumen de producción, que ya supera de manera sostenida el millón de metros cuadrados mensuales, sino que eleva los estándares de eficiencia del establecimiento a través de procesos automatizados, que permite la reducción de los tiempos de producción y optimización del uso de materias primas; decoración digital, con mayor versatilidad y calidad en el diseño estético de las piezas cerámicas; y competitividad exportadora, con capacidad técnica para cumplir con las normativas y demandas de los mercados internacionales donde la empresa comercializa sus productos.
Durante el acto de apertura y la posterior recorrida por las instalaciones, el presidente de la firma, Jorge Gallo, junto al director Comercial, Leonardo Gallo, detallaron las proyecciones comerciales que abre este equipamiento. La capacidad de abastecimiento continuo y la diversificación de la cartera de productos se presentan como variables clave para sostener la demanda en el mercado interno y expandir los saldos exportables hacia la región.
El intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, y el diputado provincial Mariano Cascallares participaron de la inauguración, quienes destacaron el desarrollo tecnológico y expansión de la empresa familiar que opera en el distrito hace más de treinta años y que sigue apostando e invirtiendo para estar a la vanguardia del mercado. "Frente al actual contexto nacional, nuestro Municipio sigue acompañando a cada una de las empresas de nuestro Parque Industrial como en este caso a Cerámicas Lourdes que abre una nueva planta e incorpora equipamiento sumando más capacidad en su producción", afirmó Cascallares.