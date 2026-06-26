Desmienten versiones sobre secuestros en San Vicente

Frente a ese escenario, el Ejecutivo municipal solicitó formalmente a la comunidad verificar el origen y la veracidad de los mensajes antes de compartirlos, recurriendo de forma prioritaria a los canales institucionales oficiales con el fin de desalentar la proliferación de cadenas desinformativas que puedan generar preocupación o estados de alarma colectiva en la población. En paralelo a la desmentida sobre los falsos hechos delictivos, el Municipio ratificó la vigencia de los dispositivos de asistencia social y comunitaria. Al respecto, la Dirección de Políticas de Género y Diversidades local recordó que se mantienen plenamente operativos los esquemas de acompañamiento, asesoramiento técnico y respuesta rápida ante situaciones de violencia por razones de género.