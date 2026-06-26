Desmienten versiones sobre secuestros en San Vicente

El Municipio puntualizó que no hay denuncias formales ni actuaciones policiales ni judiciales al respecto.
Ante la difusión y viralización de diversas publicaciones en plataformas virtuales y redes sociales que advertían sobre intentos de secuestro en el distrito, la Municipalidad de San Vicente emitió un comunicado para llevar tranquilidad a los vecinos y delimitar la situación en materia de seguridad ciudadana. De acuerdo con el reporte de las dependencias municipales, a la fecha no se ha registrado ninguna denuncia formal ni actuaciones policiales ni judiciales por motivos de privación ilegítima de la libertad o secuestros en todo el territorio del partido.
Frente a ese escenario, el Ejecutivo municipal solicitó formalmente a la comunidad verificar el origen y la veracidad de los mensajes antes de compartirlos, recurriendo de forma prioritaria a los canales institucionales oficiales con el fin de desalentar la proliferación de cadenas desinformativas que puedan generar preocupación o estados de alarma colectiva en la población. En paralelo a la desmentida sobre los falsos hechos delictivos, el Municipio ratificó la vigencia de los dispositivos de asistencia social y comunitaria. Al respecto, la Dirección de Políticas de Género y Diversidades local recordó que se mantienen plenamente operativos los esquemas de acompañamiento, asesoramiento técnico y respuesta rápida ante situaciones de violencia por razones de género.
Para garantizar un canal de comunicación directo para las personas vulneradas, se difundieron las siguientes líneas de contacto habilitadas: Línea local: 11-2657- 9217, de lunes a viernes de 8 a 14. Líneas de órbita nacional y provincial: 144, y los contactos de WhatsApp 221- 5085 -988 y 221-3530-500, disponibles durante las 24 horas del día. Emergencias: 911 y el número de atención vecinal 147 ante incidentes urgentes. Asimismo, las oficinas de atención presencial de la Dirección de Género continúan funcionando en la avenida Presidente Perón 1185, específicamente en la oficina 22 del centro comercial El Faro, en la ciudad cabecera del distrito.
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