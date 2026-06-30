Realizarán un operativo gratuito de consulta oftalmológica

A partir de la presentación de dicha prescripción, los vecinos podrán acceder de manera directa a beneficios comerciales en el marco del programa local. Las opciones disponibles contemplan la adquisición de anteojos sociales desde los 40.000 pesos y lentes con graduación de laboratorio desde los 60.000 pesos. Los centros comerciales y ópticas del distrito que se encuentran adheridos a la campaña oficial para brindar esos valores diferenciados son Optica Adriana, Mitre 962, Adrogué; Optica Brown, Bynnon 1715, Adrogué; Ortopedia y Optica González, avenida República Argentina 2828, Burzaco; Optica Malvinas Argentinas, Bynnon 2298, José Mármol; y el Instituto Optico Calzada, avenida San Martín 3369, Rafael Calzada.