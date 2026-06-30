Realizarán un operativo gratuito de consulta oftalmológica

Exactamente en la Escuela Secundaria 33, Retiro 2565. Quienes lo requieran recibirán una receta con la que podrán acceder a descuentos en varias ópticas.
Un operativo gratuito de consulta oftalmológica abierto a toda la comunidad se realizará este miércoles de 9 a 16 en la Escuela Secundaria 33, Retiro 2565, en la localidad de Malvinas Argentinas del partido de Almirante Brown, según informó el Municipio. Profesionales efectuarán exámenes de forma gratuita y extenderán la receta médica con la graduación requerida a aquellos pacientes que lo necesiten.
A partir de la presentación de dicha prescripción, los vecinos podrán acceder de manera directa a beneficios comerciales en el marco del programa local. Las opciones disponibles contemplan la adquisición de anteojos sociales desde los 40.000 pesos y lentes con graduación de laboratorio desde los 60.000 pesos. Los centros comerciales y ópticas del distrito que se encuentran adheridos a la campaña oficial para brindar esos valores diferenciados son Optica Adriana, Mitre 962, Adrogué; Optica Brown, Bynnon 1715, Adrogué; Ortopedia y Optica González, avenida República Argentina 2828, Burzaco; Optica Malvinas Argentinas, Bynnon 2298, José Mármol; y el Instituto Optico Calzada, avenida San Martín 3369, Rafael Calzada.
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