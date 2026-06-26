Bomberos controlaron incendio de taller de bobinados en Burzaco

Ubicado en Pellegrini al 100. Los servidores públicos de Almirante Brown evitaron que se extendiera a construcciones vecinas.
Un incendio de proporciones afectó las instalaciones de un taller de bobinados en Burzaco. El hecho generó alarma en el vecindario debido a la densidad de la humareda y el peligro inminente de que el foco ígneo se extendiera a las propiedades residenciales adyacentes. El incidente tuvo lugar en un inmueble en Pellegrini al 100. Al detectarse el avance de las llamas en el interior del taller, se dio aviso urgente a las fuerzas de seguridad, lo que desencadenó un rápido operativo de emergencia en la zona.
Para neutralizar el siniestro, se desplazaron de inmediato tres dotaciones de los Bomberos Voluntarios de Almirante Brown. El personal de rescate trabajó de manera intensiva empleando dos líneas de mangueras de alta presión para atacar el fuego desde puntos estratégicos. La prioridad de las maniobras estuvo centrada en circunscribir el perímetro del incendio, logrando evitar con éxito que las llamas alcanzaran las viviendas linderas.
Las tareas de extinción contaron con el soporte logístico del personal de Defensa Civil local, que colaboró en el ordenamiento del área afectada. Asimismo, se montó un dispositivo preventivo en el lugar que incluyó la presencia de ambulancias del servicio municipal de salud y de efectivos policiales de la jurisdicción, quienes coordinaron los cortes de tránsito para facilitar el despliegue de las autobombas. Tras el control definitivo del fuego, los peritos iniciaron las evaluaciones correspondientes para determinar las causas que originaron el siniestro.
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