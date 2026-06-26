Bomberos controlaron incendio de taller de bobinados en Burzaco

Un incendio de proporciones afectó las instalaciones de un taller de bobinados en Burzaco. El hecho generó alarma en el vecindario debido a la densidad de la humareda y el peligro inminente de que el foco ígneo se extendiera a las propiedades residenciales adyacentes. El incidente tuvo lugar en un inmueble en Pellegrini al 100. Al detectarse el avance de las llamas en el interior del taller, se dio aviso urgente a las fuerzas de seguridad, lo que desencadenó un rápido operativo de emergencia en la zona.