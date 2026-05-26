Rechazan la privatización de Aguas Argentinas en Lomas de Zamora

El Foro Hídrico del distrito solicitó una declaración pública, que será tratada en la sesión del Concejo Deliberante del viernes.
El Foro Hídrico de Lomas de Zamora y diversas agrupaciones vecinales y ecologistas que integran el Espacio Intercuencas presentaron en la Municipalidad un documento técnico dirigido al jefe comunal, Federico Otermín, y al Concejo Deliberante, que se solicita una declaración pública y expresa de rechazo ante el proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA).
La comitiva fue recibida por el presidente del bloque de concejales oficialista, Gastón Lasalle, quien asumió el compromiso de su tratamiento prioritario en la sesión ordinaria convocada para el viernes. El documento expone una profunda preocupación por el viraje regulatorio del sector, argumentando que el acceso al agua potable y al saneamiento cloacal no debe ser administrado bajo criterios de rentabilidad corporativa o lógicas de mercado. Las organizaciones sostienen que "el actual proceso de privatización vulnera de forma directa el derecho a un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano, tal como lo consagra el artículo 41 de la Constitución Nacional".
Asimismo, el texto recuerda que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reconoció formalmente en 2010 que "el agua potable es un derecho humano básico y universal". Bajo esta premisa internacional, los firmantes advierten sobre el retroceso sanitario que implicaría convalidar la desregulación de la principal prestataria del servicio del país.
Las organizaciones fundamentaron también su posición evocando los antecedentes del concesionamiento de Obras Sanitarias de la Nación en la década de 1990 a Aguas Argentinas, controlada por la empresa francesa Suez. Según los informes oficiales citados en la presentación, "aquel modelo derivó en incrementos tarifarios desproporcionados, falta de inversión en redes cloacales, y fallas operativas severas, como el histórico ascenso de las napas freáticas en la zona sur que contaminó el Acuífero Puelche y requirió intervención de la justicia federal".
Además, se desarrolló una jornada de concientización y protesta en la peatonal Laprida en el marco de la campaña nacional "No a la privatización de AySA". La actividad contó con la participación activa de los jóvenes de la Fundación Che Pibe, quienes coordinaron tareas de difusión pública bajo la consigna "¡Agua para la vida!". Realizaron pegatinas de afiches informativos, reparto de volantes, estampado de remeras alusivas y una colecta de firmas para respaldar de forma masiva la denominación de la "Campaña Plurinacional del Agua para la Vida".
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