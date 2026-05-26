Rechazan la privatización de Aguas Argentinas en Lomas de Zamora

La comitiva fue recibida por el presidente del bloque de concejales oficialista, Gastón Lasalle, quien asumió el compromiso de su tratamiento prioritario en la sesión ordinaria convocada para el viernes. El documento expone una profunda preocupación por el viraje regulatorio del sector, argumentando que el acceso al agua potable y al saneamiento cloacal no debe ser administrado bajo criterios de rentabilidad corporativa o lógicas de mercado. Las organizaciones sostienen que "el actual proceso de privatización vulnera de forma directa el derecho a un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano, tal como lo consagra el artículo 41 de la Constitución Nacional".