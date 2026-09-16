Completan la obra de saneamiento en la calle Melber de Llavallol

Otermín remarcó la importancia de las tareas ante el impacto de eventos meteorológicos: "Lomas de Zamora, como muchas regiones bonaerenses y de todo el país, puede verse afectada en los próximos meses por lluvias inusualmente intensas como consecuencia del fenómeno climático El Niño que se da en el marco de la crisis climática mundial, por eso es fundamental el progreso de estas tareas para prevenir anegamientos". Asimismo, contrapuso la gestión provincial con la administración central: "Ante un Gobierno Nacional que desde el 10 de diciembre de 2023 paralizó la obra pública por completa, el Gobierno de la Provincia y el Gobierno de la Comunidad articulamos y trabajamos en conjunto para cuidar a las familias".