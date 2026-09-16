Completan la obra de saneamiento en la calle Melber de Llavallol

El proyecto ingresó en su etapa final tras la colocación de 1.400 metros de conductos pluviales. Los trabajos buscan optimizar el drenaje urbano y prevenir anegamientos.
El intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, la jefa de Gabinete local, Sol Tischik y el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, recorrieron el tramo final de la obra hidráulica que se ejecuta en Llavallol. Impulsada a través del programa Obras de la Comunidad en articulación con el gobierno bonaerense, surgió a partir de las demandas presentadas por los vecinos en la Mesa de Participación Ciudadana. Abarca una extensión superior a los dos kilómetros y comprende la instalación de 1.400 metros lineales de cañerías de desagüe, la construcción de cámaras de inspección, nuevos sumideros, la reconstrucción de 2.300 metros cuadrados de calzada de hormigón y la repavimentación de otros 3.000 metros cuadrados con carpeta asfáltica.
Otermín remarcó la importancia de las tareas ante el impacto de eventos meteorológicos: "Lomas de Zamora, como muchas regiones bonaerenses y de todo el país, puede verse afectada en los próximos meses por lluvias inusualmente intensas como consecuencia del fenómeno climático El Niño que se da en el marco de la crisis climática mundial, por eso es fundamental el progreso de estas tareas para prevenir anegamientos". Asimismo, contrapuso la gestión provincial con la administración central: "Ante un Gobierno Nacional que desde el 10 de diciembre de 2023 paralizó la obra pública por completa, el Gobierno de la Provincia y el Gobierno de la Comunidad articulamos y trabajamos en conjunto para cuidar a las familias".
Por su parte, Katopodis sostuvo que "la obra pública mueve la economía, genera trabajo y, sobre todo, marca la diferencia entre vivir mal o vivir bien". Los trabajos se organizan en tres frentes. El primero abarcó 500 metros en Polonia entre Melber y Cuyo y Melber entre Polonia y José Hernández. El segundo ramal sumó más de 500 metros de conductos en Doyhenard entre Cuyo y 1º de Marzo y Melber entre Sarratea y Doyhenard. En la etapa más reciente se colocaron 390 metros de cañerías en Wright, Luján, Viera y Melber hasta General Frías, dejando el sistema en condiciones previas a su habilitación definitiva.
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