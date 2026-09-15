Avanza la construcción de estación entre Burzaco y Longchamps

La jefa de Gabinete municipal, Paula Eichel, supervisó el desarrollo de los trabajos en el predio. La colocación de esaas estructuras permitirá avanzar en las siguientes etapas operativas, que incluyen la instalación de pórticos para la catenaria y el sistema de señalamiento. El diputado provincial Mariano Cascallares recordó que la última estación inaugurada en el distrito fue la de Longchamps, hace 115 años, y definió la obra como "histórica" por su impacto directo en la comunidad académica de la UNaB y en los vecinos de la zona.