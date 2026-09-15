Avanza la construcción de estación entre Burzaco y Longchamps

Se colocaron 8 columnas que reemplazan a las que había y se instalaron pórticos para sostener el sistema de alimentación eléctrica de los trenes de la Línea General Roca (LGR), conocido como catenaria.
Se registraron avances en la construcción de la estación de trenes de la Línea General Roca (LGR) a la altura de la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNaB), en el ramal Plaza Constitución-Alejandro Korn, entre Burzaco y Longchamps, con el inicio del montaje de nuevas columnas que reemplazan a las que sostienen el sistema de de electrificación conocido como catenaria, según precisó la Municipalidad de Almirante Brown.
Se colocaron ocho columnas de hormigón de 13 metros de longitud y un peso aproximado de tres toneladas cada una. Las maniobras requirieron trabajos a cargo de personal técnico de Trenes Argentinos, además del despliegue de maquinaria pesada de izaje sobre la traza. Por tal razón, el servicio entre Constitución y Korn y entre Korn y Chascomús estuvo restringido en las primeras horas del domingo.
La jefa de Gabinete municipal, Paula Eichel, supervisó el desarrollo de los trabajos en el predio. La colocación de esaas estructuras permitirá avanzar en las siguientes etapas operativas, que incluyen la instalación de pórticos para la catenaria y el sistema de señalamiento. El diputado provincial Mariano Cascallares recordó que la última estación inaugurada en el distrito fue la de Longchamps, hace 115 años, y definió la obra como "histórica" por su impacto directo en la comunidad académica de la UNaB y en los vecinos de la zona.
El proyecto integral abarca la construcción de andenes elevados enfrentados, un paso bajo nivel peatonal, la renovación de vías a la altura de las plataformas, boleterías, dependencias administrativas, iluminación LED y molinetes SUBE. Según informaron desde la comuna, las tareas se ejecutan preservando el patrimonio forestal del entorno. La nueva estación de la Línea General Roca conectará de manera directa al campus con los barrios vecinos y el Parque Industrial de Burzaco, facilitando el traslado de estudiantes, docentes y trabajadores del sector industrial.
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