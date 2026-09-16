Investigan el asesinato de un joven de 22 años en Monte Grande

Se encontraba junto a su pareja, que resultó ilesa, en un auto que tenía pedido de secuestro. Tres hombres que subieron previamente al vehículo lo ultimaron con disparos en la cabeza y la espalda.
Un joven de 22 años fue asesinado a balazos cuando estaba en el interior de un automóvil junto a su novia -que resultó ilesa- en Monte Grande, partido de Esteban Echeverría. La víctima, identificada como Daniel Walter Pintos, contaba con antecedentes penales por robo automotor. La identidad de la mujer no fue revelada.
Según la reconstrucción del caso, tres hombres subieron al vehículo y, al llegar a una zona de escasa iluminación, obligaron a detener la marcha y le dispararon en la cabeza y la espalda. Los sospechosos escaparon y son buscados por la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de Lomas de Zamora. Efectivos policiales y personal de asistencia médica acudieron a la escena, constataron el deceso y realizaron los peritajes. La Policía Científica levantó rastros y vainas servidas en el perímetro.
El Chevrolet Corsa en el que ocurrió el asesinato tenía pedido de secuestro activo por hurto, solicitado el 17 de febrero por la Comisaría 2da. de Luis Guillón. La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2 descentralizada de Esteban Echeverría, encabezada por la fiscal Verónica Cifarelli. Los investigadores relevan las cámaras de monitoreo públicas y privadas para trazar la ruta de escape de los autores, al tiempo que toman declaraciones al entorno de la víctima para esclarecer los motivos del ataque, sobre el cual hasta el momento no se descarta ninguna hipótesis.
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