Investigan el asesinato de un joven de 22 años en Monte Grande

El Chevrolet Corsa en el que ocurrió el asesinato tenía pedido de secuestro activo por hurto, solicitado el 17 de febrero por la Comisaría 2da. de Luis Guillón. La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2 descentralizada de Esteban Echeverría, encabezada por la fiscal Verónica Cifarelli. Los investigadores relevan las cámaras de monitoreo públicas y privadas para trazar la ruta de escape de los autores, al tiempo que toman declaraciones al entorno de la víctima para esclarecer los motivos del ataque, sobre el cual hasta el momento no se descarta ninguna hipótesis.