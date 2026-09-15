Más de 14 mil vecinos participaron de la carrera solidaria Lomas Corre

La prueba atlética formó parte de los festejos por el 165° aniversario de la ciudad. La jornada incluyó una colecta de prendas deportivas destinadas a clubes e instituciones barriales.
En el marco de las actividades conmemorativas por el 165° aniversario del distrito, más de 14 mil vecinos formaron parte de una nueva edición de la prueba atlética Lomas Corre en Comunidad", organizada por el Municipio de Lomas de Zamora. La jornada deportiva y recreativa tuvo su punto de partida y llegada en la plaza Grigera. Contó con modalidades competitivas y participativas, convocando a familias, atletas locales y representantes de instituciones comunitarias de las 14 localidades del partido.
Durante el desarrollo de la prueba, el intendente Federico Otermín destacó el valor social de las políticas de promoción de la actividad física: "Queremos impulsar el deporte, por todo lo positivo que es para la salud. Si no hacés nada, súmate a caminar en comunidad. Escribinos y te llamamos para coordinar. La vas a pasar bien y te hará bien", expresó el jefe comunal al dirigirse a los participantes. A la par de la competencia, la Secretaría de Desarrollo Social llevó adelante una campaña de recolección en el marco del programa Compartir Lomas. A través de esta iniciativa, los asistentes acercaron donaciones de zapatillas y vestimenta deportiva en buen estado que serán destinadas al equipamiento de clubes de barrio y entidades de contención social del distrito.
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