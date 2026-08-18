Completaron obras en dos cuadras de la calle Homero en Lomas de Zamora

Se instalaron cañerías pluviales y se construyeron cuatro nuevos sumideros y seis cámaras de inspección. Luego se repararon las calzadas y aceras afectadas.
El Municipio de Lomas de Zamora concluyó una intervención en la calle Homero de Villa Albertina, orientada a optimizar el escurrimiento hídrico y recuperar la transitabilidad en un corredor clave de la zona. La obra, ejecutada con fondos municipales, se efectuó en las dos cuadras comprendidas entre Elcano y Escobar. En materia hidráulica, los trabajos abarcaron la instalación de más de 150 metros de cañerías pluviales entre Elcano y Tartagal, junto con la construcción de cuatro nuevos sumideros y seis cámaras de inspección destinadas a prevenir anegamientos durante períodos de lluvia.
Tras la finalización de las canalizaciones subterráneas, se llevó a cabo la repavimentación en concreto de los sectores intervenidos y la reparación de calzadas deterioradas en el trayecto de Elcano a Escobar, incluyendo la reconstrucción de la rotonda ubicada en este último cruce. En total, las tareas sumaron más de 3 mil metros cuadrados de nuevo pavimento. Además se repararon las veredas linderas y se colocó señalización y demarcación vial. Dio continuidad a las canalizaciones ejecutadas a principios de año en la misma arteria, entre Cafayate y Cañuelas (una cuadra), en Villa Lamadrid, consolidando una mejora progresiva en la conectividad y el drenaje de la zona.
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