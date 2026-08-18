Completaron obras en dos cuadras de la calle Homero en Lomas de Zamora

Tras la finalización de las canalizaciones subterráneas, se llevó a cabo la repavimentación en concreto de los sectores intervenidos y la reparación de calzadas deterioradas en el trayecto de Elcano a Escobar, incluyendo la reconstrucción de la rotonda ubicada en este último cruce. En total, las tareas sumaron más de 3 mil metros cuadrados de nuevo pavimento. Además se repararon las veredas linderas y se colocó señalización y demarcación vial. Dio continuidad a las canalizaciones ejecutadas a principios de año en la misma arteria, entre Cafayate y Cañuelas (una cuadra), en Villa Lamadrid, consolidando una mejora progresiva en la conectividad y el drenaje de la zona.