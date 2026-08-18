SurUrbano

Regalos y magia para los chicos internados en los hospitales de Almirante Brown

Autoridades locales recorrieron los pabellones pediátricos junto a personajes infantiles para acompañarlos y a sus familias durante la jornada festiva.

En el marco del Día del Niño, los chicos que permanecen internados en los hospitales provinciales Arturo Oñativia y Lucio Meléndez recibieron una visita especial. Una comitiva de funcionarios municipales de Almirante Brown recorrió las salas de internación pediátrica para entregar obsequios y compartir un emotivo momento con los pequeños y sus familias. La jornada contó con la presencia de figuras populares con caracterizaciones de Lionel Messi, Mickey y Minnie, cuya llegada tomó por sorpresa a las salas de ambos establecimientos asistenciales, llevando una muestra de alegría en medio de sus procesos de salud.

La actividad fue encabezada por la jefa de Gabinete, Paula Eichel; la secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos, Bárbara Miñán; y el secretario de Salud, Walter Gómez, quienes durante la jornada recorrieron ambos establecimientos. "En este día tan importante queremos acompañar a cada uno de los niños y niñas que se encuentran internados, acercándoles un pequeño regalo y, sobre todo, nuestro cariño y acompañamiento", destacó Paula Eichel.

En paralelo, se informó la postergación de la jornada recreativa central Día de las Niñeces, que fue suspendido el último fin de semana debido a las inclemencias del tiempo. La actividad se llevará a cabo el próximo sábado de 13 a 17, en la Granja Educativa Municipal de Ministro Rivadavia (Avenida Juan B. Justo 1000). La propuesta, con entrada libre y gratuita, incluirá juegos inflables, espectáculos de magia a cargo de Kenchu y la presentación del grupo Familia Bachicha.

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