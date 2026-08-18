Regalos y magia para los chicos internados en los hospitales de Almirante Brown

En el marco del Día del Niño, los chicos que permanecen internados en los hospitales provinciales Arturo Oñativia y Lucio Meléndez recibieron una visita especial. Una comitiva de funcionarios municipales de Almirante Brown recorrió las salas de internación pediátrica para entregar obsequios y compartir un emotivo momento con los pequeños y sus familias. La jornada contó con la presencia de figuras populares con caracterizaciones de Lionel Messi, Mickey y Minnie, cuya llegada tomó por sorpresa a las salas de ambos establecimientos asistenciales, llevando una muestra de alegría en medio de sus procesos de salud.