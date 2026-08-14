Presentaron la Diplomatura de Introducción a la Educación Social en Almirante Brown

La jornada contó con la presencia de autoridades municipales y universitarias, representantes de organismos públicos, organizaciones sociales e instituciones vinculadas al desarrollo de prácticas socioeducativas. También participaron funcionarios y autoridades del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), en el marco de las acciones destinadas a fortalecer la formación y las intervenciones socioeducativas en distintos ámbitos. Concurrieron el rector de la UNaB, Pablo Domenichini; el secretario de Extensión y Bienestar, Ignacio Jawtuschenko; el secretario Académico, Matías Triguboff; y la directora General de Desarrollo Territorial, Luciana Boroccioní. En representación del Municipio, los titulares de las secretarías de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos, Bárbara Miñán; de Educación, Ciencia y Tecnología, Sergio Pianciola; de Salud, Walter Gómez; y de Relaciones con la Comunidad, Federico Sassone; la subsecretaria de Desarrollo y Derechos Humanos, Regina Stacco; y la coordinadora General de Proyección Social, Marcela Altamirano.