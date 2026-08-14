Presentaron la Diplomatura de Introducción a la Educación Social en Almirante Brown

En la Casa de la Cultura de Adrogué se presentaron sus principales objetivos y alcances, en un encuentro encabezado por el intendente interino Juan Fabiani.
El Municipio de Almirante Brown, junto con la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNaB), la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de Madrid y la Sociedad Iberoamericana de Pedagogía Social (SIPS), presentó la Diplomatura de Introducción a la Educación Social, que dio inicio a su primera cohorte (ciclo lectivo).
Durante la jornada, que fue encabezada por el intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani y la jefa de Gabinete, Paula Eichel, en la Casa de la Cultura de Adrogué se presentaron los principales objetivos y alcances de la Diplomatura y del Proyecto de Cooperación Internacional, además de realizarse una firma simbólica de convenios de cooperación entre las instituciones participantes.
La iniciativa constituye la primera acción del Proyecto de Cooperación Internacional para el Desarrollo de la Educación Social en Argentina, una propuesta que articula al Estado, el ámbito universitario y la cooperación académica internacional con el objetivo de fortalecer la formación especializada y el desarrollo de políticas y prácticas socioeducativas.
En este sentido, el proyecto busca, según indicó el diputado provincial Mariano Cascallares "ampliar las herramientas vinculadas a la inclusión social y la promoción y el ejercicio de derechos a partir del desarrollo de prácticas socioeducativas, fortaleciendo la Educación Social como campo de formación y como herramienta para el diseño y la implementación de políticas públicas".
La jornada contó con la presencia de autoridades municipales y universitarias, representantes de organismos públicos, organizaciones sociales e instituciones vinculadas al desarrollo de prácticas socioeducativas. También participaron funcionarios y autoridades del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), en el marco de las acciones destinadas a fortalecer la formación y las intervenciones socioeducativas en distintos ámbitos. Concurrieron el rector de la UNaB, Pablo Domenichini; el secretario de Extensión y Bienestar, Ignacio Jawtuschenko; el secretario Académico, Matías Triguboff; y la directora General de Desarrollo Territorial, Luciana Boroccioní. En representación del Municipio, los titulares de las secretarías de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos, Bárbara Miñán; de Educación, Ciencia y Tecnología, Sergio Pianciola; de Salud, Walter Gómez; y de Relaciones con la Comunidad, Federico Sassone; la subsecretaria de Desarrollo y Derechos Humanos, Regina Stacco; y la coordinadora General de Proyección Social, Marcela Altamirano.
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