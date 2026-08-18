Conmemoraron el 176° aniversario del fallecimiento de San Martín en Almirante Brown

Con la inauguración de un mural en avenida San Martín y Sáenz Peña de José Mármol y un acto en la plaza que recuerda al Libertador en Adrogué.

En el marco de la conmemoración por el 176° aniversario del fallecimiento del General Don José de San Martín, el Municipio de Almirante Brown llevó adelante dos homenajes. Como parte del programa de embellecimiento urbano impulsado a través del Instituto de las Culturas local, en José Mármol se descubrió un mural conmemorativo en avenida San Martín y Sáenz Peña. Realizado por los artistas locales Tin y Heber Martínez, despliega una secuencia sobre la trayectoria del prócer: incluye el retrato de San Martín enmarcado en la bandera nacional, la recreación del histórico cruce de los Andes y una representación de sus años de vejez.