Venderán productos cultivaados por docentes y estudiantes de la Universidad de Lomas de Zamora

A través de un Carro Almacén que fue restaurado. Ofrecerán hortalizas de la huerta agroecológica, huevos, miel, leña y plantines de flores.
La Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ) inauguró el Carro Almacén Agrarias Don Nino, un nuevo punto de venta itinerante destinado a comercializar productos cultivados por docentes y estudiantes en los módulos productivos y en el campo experimental de la casa de altos estudios; aún no se determinó cuándo comenzará a funcionar. La iniciativa funciona en una estructura de feria donada a la institución por el doctor Víctor Milicia, docente de la UNLZ. Tras un proceso de restauración y puesta en valor, el móvil fue equipado para ordenar y sistematizar la venta directa a la comunidad universitaria.
El catálogo de oferta del espacio incluirá hortalizas de la huerta agroecológica, huevos, miel, leña y plantines de flores, obtenidos a partir del trabajo en los módulos avícolas, apícolas y de cría caprina de la facultad. El puesto atenderá en días fijos -que aún no fueron definidos- en el estacionamiento del la UNLZ. Roberto Jordan, el ingeniero agrónomo encargado del proyecto, explicó que la iniciativa surgió de la necesidad de "armar un punto de venta para ordenar y sistematizar los productos que se logran en el campo experimental, los módulos de producción avícola, el módulo de cabras y así generar un punto de venta donde administrativamente estuviera ordenado".
Los ingresos generados por las ventas se destinarán a cubrir los costos operativos y a reinsertar excedentes en la compra de insumos para ampliar la capacidad técnica del sector productivo. Asimismo, una parte de la recaudación financiará un programa de becas de estímulo para los alumnos que participan activamente en las tareas de producción, cosecha y comercialización.
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