Venderán productos cultivaados por docentes y estudiantes de la Universidad de Lomas de Zamora

El catálogo de oferta del espacio incluirá hortalizas de la huerta agroecológica, huevos, miel, leña y plantines de flores, obtenidos a partir del trabajo en los módulos avícolas, apícolas y de cría caprina de la facultad. El puesto atenderá en días fijos -que aún no fueron definidos- en el estacionamiento del la UNLZ. Roberto Jordan, el ingeniero agrónomo encargado del proyecto, explicó que la iniciativa surgió de la necesidad de "armar un punto de venta para ordenar y sistematizar los productos que se logran en el campo experimental, los módulos de producción avícola, el módulo de cabras y así generar un punto de venta donde administrativamente estuviera ordenado".