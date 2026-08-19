Continúa el programa "Al bebé su Cuna" en Almirante Brown

En este año ya se entregaron 42 de esos elementos con sus respectivos ajuares. Son producidas por una cooperativa del distrito.
El Municipio de Almirante Brown continúa con el desarrollo del programa "Al bebé su Cuna", una política pública articulada en el marco del Programa Materno Infantil local que busca acompañar a las familias en los primeros días de vida de los recién nacidos y garantizar condiciones de vivienda seguras para el descanso. Tiene como objetivo principal reducir los índices de morbimortalidad materno infantil a través de la prevención de factores de riesgo en el hogar y la difusión de recomendaciones de las médicas vigentes sobre el sueño seguro de los lactantes.
En lo que va del año, la comuna ya efectivizó la entrega de 42 cunas con sus respectivos ajuares. La asignación de los recursos se realiza mediante una evaluación de variables sanitarias, como casos de prematurez, y socioeconómicas, priorizando a las familias en situación de vulnerabilidad. El equipamiento distribuido cuenta con insumos elaborados por la economía social del distrito: las cunas son producidas por una cooperativa de trabajo local, mientras que el Municipio provee los ajuares, integrados por colchón, dos juegos de sábanas, toallas y manta de polar.
Tanto el diseño del mobiliario como los textiles cumplen con los parámetros de seguridad establecidos por la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP). De forma complementaria, el personal sanitario brinda capacitación a los adultos a carga sobre la posición adecuada del lactante al dormir, la ventilación de los ambientes y las pautas para prevenir el síndrome de muerte súbita del lactante.