Continúa el programa "Al bebé su Cuna" en Almirante Brown

El Municipio de Almirante Brown continúa con el desarrollo del programa "Al bebé su Cuna", una política pública articulada en el marco del Programa Materno Infantil local que busca acompañar a las familias en los primeros días de vida de los recién nacidos y garantizar condiciones de vivienda seguras para el descanso. Tiene como objetivo principal reducir los índices de morbimortalidad materno infantil a través de la prevención de factores de riesgo en el hogar y la difusión de recomendaciones de las médicas vigentes sobre el sueño seguro de los lactantes.