El predio de nueve hectáreas, situado en avenida Eva Perón y frente a los tanques de agua, funcionará como epicentro de la convocatoria. Debido a la logística de seguridad implementada para la visita papal, el ingreso al barrio Don Orione permanecerá cerrado al público general, habilitándose cuatro accesos peatonales sobre la avenida principal para encauzar el flujo de asistentes hacia la Posta del Encuentro Papal. Durante la jornada de vigilia y la posterior actividad oficial, se dispondrá una pantalla de doce por siete metros equipada con sistema de sonido integral. A través de ese dispositivo se transmitirá el recorrido del Papa en el Papamóvil, sus actividades en el predio del Cottolengo y la posterior misa que el papa oficiará en el Monumento a los Españoles, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.