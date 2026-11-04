Detuvieron a tres policías de Longchamps acusados de extorsionar a un vendedor ambulante

Al concretarse la entrega de los billetes previamente marcados por los investigadores, el oficial fue aprehendido de manera inmediata. De forma simultánea, los inspectores de Asuntos Internos procedieron a la detención de los otros dos policías involucrados en el procedimiento original. Durante el operativo en la seccional policial, los investigadores incautaron los teléfonos celulares del personal imputado con el objetivo de someterlos a peritajes técnicos y establecer si existieron otros hechos de similar modalidad perpetrados contra comerciantes o repartidores de la zona. Los tres detenidos quedaron imputados formalmente por los delitos de extorsión e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Las actuaciones y las detenciones fueron convalidadas por el Juzgado de Garantías 8 de Lomas de Zamora.