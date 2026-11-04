Detuvieron a tres policías de Longchamps acusados de extorsionar a un vendedor ambulante

Los efectivos fueron arrestados tras una entrega de dinero controlada realizada por Asuntos Internos. Quedaron imputados por extorsión e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Tres efectivos policiales de la Comisaría 4ta. de Longchamps fueron detenidos acusados de extorsionar a un comerciante que transportaba y vendía embutidos y cortes cárnicos en la vía pública. El hecho se inició el pasado 22 de octubre, cuando dos agentes de la dependencia interceptaron al trabajador durante un control vehicular en la calle Bolívar. Al corroborar que el repartidor no contaba con la totalidad de la documentación requerida para el traslado de la mercadería, los uniformados le exigieron la entrega de un canon de dinero periódico para evitar el secuestro del vehículo y de los productos, permitiéndole continuar con la actividad comercial en la zona.
Ante la exigencia monetaria, la víctima radicó la denuncia correspondiente, lo que dio origen a la intervención de la Unidad Funcional de Instrucción 8 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, en coordinación con el área de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Con el fin de certificar el delito, la fiscalía dispuso la realización de una entrega de dinero controlada. El comerciante acudió a la comisaría de Longchamps para concretar el pago exigido, donde uno de los efectivos imputados le solicitó trasladarse hasta el vehículo del denunciante para recibir la suma acordada.
Al concretarse la entrega de los billetes previamente marcados por los investigadores, el oficial fue aprehendido de manera inmediata. De forma simultánea, los inspectores de Asuntos Internos procedieron a la detención de los otros dos policías involucrados en el procedimiento original. Durante el operativo en la seccional policial, los investigadores incautaron los teléfonos celulares del personal imputado con el objetivo de someterlos a peritajes técnicos y establecer si existieron otros hechos de similar modalidad perpetrados contra comerciantes o repartidores de la zona. Los tres detenidos quedaron imputados formalmente por los delitos de extorsión e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Las actuaciones y las detenciones fueron convalidadas por el Juzgado de Garantías 8 de Lomas de Zamora.
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