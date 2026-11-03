Pintaron murales en los tanques del barrio Don Orione por la visita del papa

Con las imágenes de León XIV, Francisco y San Luis Orione. El trabajo fue realizado por TiN, Eber Martínez y Gabo Luna, integrantes del Instituto Municipal de las Culturas junto al equipo de Embellecimiento Urbano y el acompañamiento del artista Alfredo Segatori.
Con motivo de la visita que el papa León XIV efectuará el lunes al Pequeño Cottolengo de Don Orione, el Municipio de Almirante Brown concluyó la intervención artística de tres tanques de agua ubicados junto a la avenida Eva Perón. La obra, concebida como una muestra de fe y bienvenida de la comunidad local, demandó aproximadamente 25 días de trabajo ininterrumpido e incluyó una limpieza profunda de la estructura antes de comenzar con la aplicación del arte urbano.
La composición visual reúne las figuras del papa León XIV, el papa Francisco y San Luis Orione. La imagen central proyecta la figura del actual pontífice basada en una fotografía tomada durante su asunción, elaborada con una paleta de colores vivos bajo una estética de arte urbano contemporáneo. En contraste visual, las figuras de Francisco y de San Luis Orione, este último representado con su característico símbolo del corazón, se plasmaron en tonalidades azules y blancas, logrando una diferenciación cromática que resalta cada referente de la fe católica.
El trabajo fue ejecutado por los muralistas TiN, Eber Martínez y Gabo Luna, integrantes del Instituto Municipal de las Culturas junto al equipo de Embellecimiento Urbano, contando con el acompañamiento del artista Alfredo Segatori. Construidos en 1980 como reservorios de agua en las primeras etapas de urbanización del complejo habitacional sobre terrenos cedidos por la Obra de la Divina Providencia, los tres tanques forman parte del patrimonio identitario de Don Orione. Si bien la infraestructura dejó de prestar servicio hace años, se mantiene como un punto de referencia urbano para los frentistas de la zona. Por otra parte, el Municipio dispondrá pantallas gigantes en las inmediaciones del Parque Don Orione, situado frente a la estructura muralística, con el propósito de que todos sigan en directo el recorrido del papa por el predio asistencial.
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