Pintaron murales en los tanques del barrio Don Orione por la visita del papa

El trabajo fue ejecutado por los muralistas TiN, Eber Martínez y Gabo Luna, integrantes del Instituto Municipal de las Culturas junto al equipo de Embellecimiento Urbano, contando con el acompañamiento del artista Alfredo Segatori. Construidos en 1980 como reservorios de agua en las primeras etapas de urbanización del complejo habitacional sobre terrenos cedidos por la Obra de la Divina Providencia, los tres tanques forman parte del patrimonio identitario de Don Orione. Si bien la infraestructura dejó de prestar servicio hace años, se mantiene como un punto de referencia urbano para los frentistas de la zona. Por otra parte, el Municipio dispondrá pantallas gigantes en las inmediaciones del Parque Don Orione, situado frente a la estructura muralística, con el propósito de que todos sigan en directo el recorrido del papa por el predio asistencial.