Avanza la construcción de dos edificios en la Universidad Nacional Guillermo Brown

Durante la visita a los talleres, Katopodis señaló que la obra formaba parte de un programa que fue interrumpido por el Gobierno Nacional, marcando la decisión de la Provincia de financiar su continuidad para ampliar las capacidades formativas, de investigación y gestión en el territorio bonaerense. "No hay desarrollo posible para la Argentina sin conocimiento, sin ciencia y sin tecnología. Estamos continuando las obras, convencidos de que cada aula y cada laboratorio representan nuevas oportunidades para nuestros jóvenes", aseguró el ministro.

Por su parte, Cascallares remarcó el compromiso de sostener la inversión en la educación pública local, destacando que los nuevos espacios garantizarán mejores condiciones pedagógicas para docentes y estudiantes de cara al próximo ciclo lectivo 2027, cuyo proceso de inscripción ya se encuentra abierto.