Avanza la construcción de dos edificios en la Universidad Nacional Guillermo Brown

Los trabajos en el predio de la Quinta Rocca en Burzaco sumarán más de 1.000 metros cuadrados para aulas taller, laboratorios y áreas administrativas.
El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, recorrió junto al diputado provincial Mariano Cascallares el avance de las obras de dos nuevos módulos de aulas en el campus de la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNaB), en Burzaco. La jornada de supervisión se desarrolló en el predio de la Quinta Rocca y contó con la participación del intendente interino, Juan Fabiani; la jefa de Gabinete municipal, Paula Eichel; el rector de la UNaB, Pablo Domenichini; y el vicerrector, Facundo Nejamkis. La inspección abarcó dos proyectos arquitectónicos complementarios: uno ejecutado por la administración provincial a través del Programa de Infraestructura Universitaria y otro bajo la órbita del Municipio de Almirante Brown.
El nuevo edificio ejecutado por la Provincia se emplaza junto al pabellón de aulas recientemente inaugurado, conformando un patio central de aproximadamente 30 metros de ancho. El inmueble, distribuido en dos niveles, contempla una superficie cubierta de 1.076,36 metros cuadrados y 45,29 metros cuadrados semicubiertos, destinadas al dictado de materias técnicas, actividades laboratoriales y administración.
En su planta baja, la estructura albergará un aula-taller de 96 metros cuadrados, oficinas administrativas, sala de profesores, sectores colaborativos, áreas técnicas, cocina vinculada a una futura cafetería, además de la instalación de sanitarios, escalera y ascensor. Por su parte, la planta alta dispondrá de dos aulas-taller, un aula de informática, un espacio equipado para el taller de mecatrónica, sanitarios accesibles e inclusivos, depósitos y salas de apoyo docente.
El plan maestro de infraestructura prevé, además, la incorporación de tecnologías de sustentabilidad y eficiencia energética, tales como carpinterías con doble vidriado hermético (DVH), climatización sectorizada, iluminación LED inteligente y un diseño orientado al aprovechamiento de la luz natural. La ampliación permitirá absorber la demanda académica de los 5.500 alumnos matriculados y reducir la necesidad de ubicaciones alquiladas por la institución dentro del distrito.
Durante la visita a los talleres, Katopodis señaló que la obra formaba parte de un programa que fue interrumpido por el Gobierno Nacional, marcando la decisión de la Provincia de financiar su continuidad para ampliar las capacidades formativas, de investigación y gestión en el territorio bonaerense. "No hay desarrollo posible para la Argentina sin conocimiento, sin ciencia y sin tecnología. Estamos continuando las obras, convencidos de que cada aula y cada laboratorio representan nuevas oportunidades para nuestros jóvenes", aseguró el ministro.
Por su parte, Cascallares remarcó el compromiso de sostener la inversión en la educación pública local, destacando que los nuevos espacios garantizarán mejores condiciones pedagógicas para docentes y estudiantes de cara al próximo ciclo lectivo 2027, cuyo proceso de inscripción ya se encuentra abierto.