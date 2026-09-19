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Más de mil alumnos en la nueva edición de la Expo Futuro Brown

Participaron universidades, institutos terciarios y centros de formación profesional. Ofreció talleres de orientación vocacional y herramientas para la inserción laboral de los egresados secundarios.

Más de 2 mil alumnos del último año del nivel secundario participaron de la edición 2026 de la Expo Futuro Brown, destinada a brindar orientación académica y laboral a los jóvenes que se encuentran próximos a finalizar sus estudios de nivel medio. La actividad se desarrolló en la Casa de la Cultura de Adrogué y contó con la presencia del diputado provincial Mariano Cascallares, el intendente interino Juan Fabiani, la jefa de Gabinete, Paula Eichel, y el secretario de Educación, Ciencia y Tecnología, Sergio Pianciola. Durante el recorrido por los stands, las autoridades y delegaciones escolares repasaron la oferta educativa del distrito y de la región.

La propuesta incluyó la participación de universidades nacionales como la de Guillermo Brown (UNaB), Lomas de Zamora (UNLZ), Lanús (UNLa) y Avellaneda (UNDAV), además de la Universidad Siglo XXI. Asimismo, expusieron sus carreras diversos institutos superiores de formación docente y técnica (41, 53, 93, 99, 175, 214 y 232) y centros de formación profesional del distrito, Instituto Modelo de Educación Física, Escuela Martha Salotti, Centro de Formación Profesional Escuela de Cocina y Guardavidas.

A lo largo de la jornada se dictaron talleres de orientación vocacional, charlas sobre derecho laboral y capacitaciones para la confección del primer currículum vitae. A la oferta académica se sumaron stands informativos del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Instituto Municipal de las Culturas, Dirección de Empleo, IMES, Banco Credicoop y Banco Provincia, Cruz Roja y entidades financieras para informar sobre líneas de empleo y capacitación técnica.

Futuro Brown se realiza de manera consecutiva desde hace nueve años en el municipio. Durante la presente edición, la iniciativa fue declarada de Interés Educativo y Municipal por el Concejo Deliberante local mediante la Ordenanza 14.031, sumando a su vez la declaración de Interés Legislativo por parte de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires.

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