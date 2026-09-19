Más de mil alumnos en la nueva edición de la Expo Futuro Brown

Más de 2 mil alumnos del último año del nivel secundario participaron de la edición 2026 de la Expo Futuro Brown, destinada a brindar orientación académica y laboral a los jóvenes que se encuentran próximos a finalizar sus estudios de nivel medio. La actividad se desarrolló en la Casa de la Cultura de Adrogué y contó con la presencia del diputado provincial Mariano Cascallares, el intendente interino Juan Fabiani, la jefa de Gabinete, Paula Eichel, y el secretario de Educación, Ciencia y Tecnología, Sergio Pianciola. Durante el recorrido por los stands, las autoridades y delegaciones escolares repasaron la oferta educativa del distrito y de la región.